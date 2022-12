El entrenador argentino Ricardo Gareca, que en julio pasado dejó el cargo de seleccionador de Perú tras caer ante Australia en el repechaje al Mundial de Qatar, aseguró que le gustaría tener la opción de trabajar en el fútbol chileno.

El ‘Tigre’, de 64 años, aclaró en diálogo con DirecTV Chile que nunca fue contactado para tomar el banco de la selección chilena, pese a los rumores que sonaron en su oportunidad.

“A nivel de selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme siempre en ellos”, expresó el estratega de la blanquirroja durante el Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, Gareca sí admitió haber tenido un acercamiento con un club del balompié nacional, sin dar a conocer la institución que buscó sus servicios.

“Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento“, agregó el DT campeón con Universitario de Lima y Vélez Sarsfield.

Para terminar, Gareca reiteró su entusiasmo con la posibilidad de trabajar en Chile. “Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar”, dijo.

“Mi amigo (Julio César) Falcioni (exentrenador de Universidad Católica) me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa“, finalizó.