Juan Cristóbal Guarello no se guardó nada al entregar su comentario sobre el fracaso de la Roja Sub 20 en el Sudamericano de Colombia. Lanzó dardos contra Francis Cagigao.

Los ecos del fracaso de La Roja Sub 20 en el Sudamericano de la categoría, en Colombia, siguen resonando y esta vez fue el periodista Juan Cristóbal Guarello quien disparó…y fuerte.

El combinado nacional se despidió en la primera fase del certamen regional al conseguir solo cuatro puntos de 12 posibles, cayendo en la última fecha de la fase grupal ante Venezuela cuando solo necesitaba un empate para llegar al hexagonal final.

Y el profesional de las comunicaciones las emprendió principalmente contra el inglés-español Francis Cagigao, ex director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile.

En el programa DirecTV Más, Guarello se lanzó hacia el ex cazatalentos del Arsenal, que dejó su cargo en la ANFP en diciembre de 2022. “Se demoró un año en formar un proyecto. Un año después, mete su proyecto estrella que revolucionaría el fútbol chileno y fue paupérrimo. Formó un charquicán de problemas”, dijo.

“Lo que pasó, era lo que tenía que pasar. En la ANFP no se le debe comprar al primero que habla bonito. Que la ANFP de una vez por todas vea quien realmente tiene las capacidades”, añadió.

Luego, el comentarista acusó a Cagigao de contratar a Ormazábal como seleccionador juvenil por su agente, ya que venía de un pobre paso por Magallanes. “Se hizo todo lo que no se debía hacer en este Sudamericano Sub-20. Ormazabal no llegó por habilidades técnicas al puesto, fue por (Cristián) Ogalde (su representante)”, aseveró.

Para finalizar, el comunicador apuntó que se debe hacer una importante reestructuración en el tema del fútbol joven con el fin de no pasar más malos ratos en los Sudamericanos. Este año se cumplirá una década de ausencias en Mundiales juveniles.

“La culpa no es de Ormazabal, el problema es más de fondo, el fútbol chileno a nivel de cadetes hace rato le vienen pegando palos”, sentenció.

Apuntar que la ANFP tiene en mente la destitución de Patricio Ormazábal e incluso maneja dos nombres en carpeta para tomar el combinado: Cristián Leiva, ex seleccionador de La Roja Sub 15 y Sub 17, y Jaime García, entrenador de Ñublense.

