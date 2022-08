Hace unos meses, se vivió uno de las situaciones más polémicas en el mundo del comentario deportivo, tras el caso que protagonizaron Luka Tudor, Juan Cristóbal Guarello y Francis Cagigao. Desde ese entonces, Guarello ha conservado la bala que le quedó tras ser increpado por el director deportivo de la selección chilena.

Ahora, con los rumores de la posible salida del ex dirigente del Arsenal de Inglaterra, el periodista no se guardo nada y lanzó duros dardos en contra del exjugador.

En conversaciones con el medio El Ágora, Juan Cristóbal Guarello repasó al director deportivo y manifestó que “Cagigao no se hace cargo de su fracaso. Se quedó solo, es caro, un lujo asiático para un fútbol con problemas económicos… Además, su autoritarismo lo hizo romper lazos con los jefes de prensa de la ANFP y gente de Juan Pinto Durán”.

No tan solo comentó eso, sino que también lo culpó de algunas situaciones que pasaron en la interna de La Roja. Con relación a esto, expresó: “Para salvarse, Cagigao manda preso a todo el mundo. Pensemos en el caso del jugador chileno-estadounidense Robbie Robinson, que estuvo dos días en la Selección y renunció… ¿Quién falló ahí?”.

Además, el comentarista deportivo enfatizó que Cagigao: “Aseguró que, cuando llegó, no había material con antecedentes del trabajo de los procesos anteriores ni mediciones de los jugadores, lo cual es falso”.

“Una persona de Pinto Durán (que no quiere hacer público su nombre, pues teme ser despedido) me dijo que hay un servidor con todos los datos disponibles, al cual evidentemente tiene acceso Cagigao. Ese trabajo lo realizó un profesional de apellido Campos, creo, que había hecho lo mismo en la U de Beccacece”, indicó.

Por último, señaló que ante su inminente partida, no se debería colocar a un remplazante en el puesto. “Recomendaría que no. En este instante no hay dinero en la ANFP y, pienso, Berizzo debería tomar el control de todo, bien alineado, obvio, con el resto de los técnicos de las diferentes selecciones”, finalizó.