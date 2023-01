Promesas y un talento que ya empieza a hacerse notar. Las figuras de Darío Osorio y Lucas Assadi están dando que hablar tras sus auspiciosas actuaciones en el Sudamericano Sub-20 con La Roja, motivo por el cual se ha despertado el interés desde el fútbol inglés para tratar de exportar a ambos jugadores nacionales.

Al inicial acercamiento de equipos como Wolverhampton y Tottenham para consultar por el pase de Osorio, se sumó otro equipo de la Premier League: el Aston Villa.

El equipo dirigido por Unai Emery estaría preparando una oferta de aproximadamente 15 millones de euros por el extremo de la ‘U’, según reporta Topskillssports en Twitter, cuenta que además cubre al prestigioso medio Sky Sports.

A su vez, desde la fuente antes mencionada, también señalan un eventual interés del Newcastle por Darío Osorio.

