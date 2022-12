Se acercan las semanas para que el conjunto de La Roja Sub20 comandada por Patricio Ormazabal, comience a disputar el Sudamericano de Colombia, que entrega boletos directos para el Mundial de Indonesia 2023.

Los elegidos por el entrenador nacional, se enfrentarán en el Grupo B del certamen y verán acción ante Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela en suelo colombiano.

El debut de la delegación nacional será ante ‘La Tri’ el día 20 de enero a las 21:30 horas, mientras que el siguiente encuentro será ante la selección de Uruguay el domingo 22 a las 20:30 horas.

Por su parte, en la tercera jornada batallaran ante La Verde de Bolivia, el martes 24 a las 21:30 horas, para terminar su participación en la fase de grupos ante Venezuela el 28 a las 20:320 horas.

En la vereda del Grupo A del certamen sudamericano lo integran Colombia, Argentina, Perú, Brasil y Paraguay.

Vale recordar que además, esté torneo brindará 3 pasajes para los Juegos Panamericano Santiago 2023, en donde Chile ya es participé por ser el anfitrión del evento multideportivo.

20/01: La Roja vs Ecuador | 21:30 horas | Estadio Deportivo Cali

22/01: La Roja vs Uruguay | 20:30 horas | Estadio Deportivo Cali

24/01: La Roja vs Bolivia | 21:30 horas | Estadio Deportivo Cali

28/01: La Roja vs Venezuela | 20:30 horas | Estadio Pascual Guerrero