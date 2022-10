A primeras horas de la jornada de día viernes, la selección adulta femenina de Chile, conoció a sus rivales para el repechaje, que otorgará los boletos para competir en el Mundial que se realizará en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto del año 2023.

La delegación nacional llegó al sorteo como cabeza de serie, tras ser quintas en la Copa América disputada este año en Colombia. Gracias a eso, se ubicaron el en Grupo B del repechaje y por su posición, solo deberán jugar un partido para intentar viajar hasta el campeonato internacional en Oceanía.

En la misma zona, acompañando a la delegación nacional, se encuentra Senegal y Haití, quienes deberán batallar entre ellas, para posteriormente disputar el duelo final ante las chilenas, para clasificarse al torneo planetario.

The groups are set! 🔢🫡

The #FIFAWWC Play-off Tournament will kick off Feb. 17 in New Zealand! pic.twitter.com/lwc2WJ5tT9

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 14, 2022