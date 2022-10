Los periodistas Maks Cárdenas y Juan Cristóbal Guarello protagonizan un ‘caliente’ duelo de declaraciones, el que partió por la polémica ausencia de Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal del libro “Héroes y Leyendas del Deporte Chileno”.

El comentarista de DirecTV lanzó duras críticas en contra de los tres cracks de La Roja y, especialmente, contra el representante Fernando Felicevich, a quien le endosó la responsabilidad por la bullada marginación de los futbolistas en el libro adquirido por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Lo anterior derivó en la respuesta de Cárdenas quien, sin mencionar a su colega, le cuestionó sus revelaciones a través de redes sociales.

“Decir que Vidal, Alexis y Medel no aceptaron participar del libro es desinformar y ensuciar su imagen. No me extraña de quién lo dice”, apuntó de entrada el corresponsal.

“Aparecen ilustrados en un sin número de publicaciones que incluso comparten en sus redes. Encontrar al real responsable, eso es periodismo”, añadió Maks Cárdenas.

Pero la discusión no se quedó ahí y, a través de un live en su cuenta de Twitch, el comunicador leyó en vivo un mensaje que le envió Juan Cristóbal Guarello donde lo acusaba de tener mucha cercanía con los tres referentes de la Generación Dorada.

“Entiendo que andabas de carrete con los jugadores en la Copa América. Profesional. Siempre sospeché de los periodistas vendidos a Felicevich. Gracias por darme las pruebas. Buenas noches”, era parte del WhatsApp que el columnista de La Tercera le hizo llegar.

En la misma transmisión, Cárdenas comentó el poco amistoso mensaje de su colega junto al mensaje “Juan Mentiroso Guarello”.

“Tú eres premio nacional de periodismo deportivo, gracias por darme tribuna. Lo que pasa es que vas como un caballo creyendo que solo tú tienes la verdad y, como crees que la verdad es así, te vas a una parte no más”, partió comentando Maks.

“Por eso te utilizaron y por eso te utilizo yo ahora. Por eso tú y otro premio nacional de periodismo deportivo se mandaron la cagada y tuvieron que salir a pedir disculpas después, porque sabían que te ibas a picar”, añadió el comunicador.

Luego, Cárdenas insistió en “que pena para ti que yo no tenga vínculos con Felicevich, eso te habría encantado. Lamentablemente te quedaste en difamaciones y ya está”.

Así fue el descargo de Maks Cárdenas contra Juan Cristóbal Guarello: