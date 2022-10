El periodista Juan Cristóbal Guarello las emprendió contra Fernando Felicevich, representante de Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, por la polémica ausencia de los tres cracks de La Roja en el libro “Héroes y Leyendas del Deporte Chileno”.

El texto, obra de Marcelo Simonetti e ilustrado por Fabián Rivas, fue editado por el Ministerio de Educación para repartir en colegios de nuestro país e incluye una explicación de la marginación de los tres citados referentes de la Selección.

“Este libro intenta dar cuenta de los deportistas más destacados de nuestro país, aunque el espacio impide que estén todos. Mención especial para los imprescindibles futbolistas Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, quienes, a través de su común representante, no aceptaron aparecer ilustrados”, se lee en el escrito.

Lo anterior provocó la molestia de Guarello, quien aprovechó su editorial en La Tercera para destrozar al agente de Medel, Sánchez y Vidal, entre otros.

“Supimos de un episodio que retrata niveles de pequeñez y miseria pocas veces vista: el libro ‘Héroes y Leyendas del deporte chileno’, encargado por el Ministerio de Educación para todos los escolares de Chile, donde hay biografías y dibujos de los más grandes deportistas que ha tenido nuestro país, debió prescindir de Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal”, partió cuestionando el comunicador.

“La razón la ponen los autores en las mismas páginas del texto escolar: ‘A través de su común representante no aceptaron aparecer ilustrados’. El representante común es Fernando Felicevich. Qué quieren que les diga, hay que ser muy bolas tristes para negarse a salir en un libro donde te homenajean los escolares de tu país”, añadió Guarello.

“¿O Fefe pidió mucha plata por autorizar tres dibujitos? Si los autores se tomaron el tiempo de manchar las páginas de su obra con una aclaración, debió ser muy desagradable el episodio con el ‘representante común’. Una vergüenza con letras de neón”, concluyó el periodista.

Antes, en Canal 13, el comunicador ya las había emprendido en contra de uno de los tres jugadores implicados.

“El mismo Alexis Sánchez que andaba llorando hace un mes que Chile no lo reconocía… ¿Y por qué el común representante no quiso que sus regalones salieran en el libro? ¿Por que iban a ser humillados o por que no les pagaron?. Esto es una vergüenza. Los quieren homenajear en un libro para niños y piden plata”, enfatizó Guarello.