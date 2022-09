El goleador histórico de la selección chilena, Alexis Sánchez, terminó ofuscado el encuentro amistoso con Marruecos, con derrota de La Roja por 2-0 en España, solicitando mayor colaboración a la hora de elaborar jugadas en ataque.

Incluso, la estrella del Olympique de Marsella pidió regresar a la intensidad que tuvo el combinado con Marcelo Bielsa, quien dirigió al ‘Equipo de Todos’ del 2007 al 2011.

De entrada, el ‘Niño Maravilla’ se mostró algo incómodo con su rol más de enganche que de hombre gol en el seleccionado. “Me hubiera gustado que me llegara una jugada también, que me den un pase de gol a mí también para terminar una jugada y no darlos siempre yo“, dijo.

Apuntar que el tocopillano fue el encargado de ser el asistente de las dos llegadas más claras de Chile en el partido, con dos palos tras intervenciones de Ben Brereton y Arturo Vidal.

“Nos faltó conexión, salir con la presión todos juntos, a veces llegábamos tarde y eso afectaba al equipo. Uno que llegue tarde y quedas uno contra uno (…) Fueron más intensos que nosotros, hay jugadores nuevos que debutaron. Tenemos que entender que la mayoría de los rivales juegan en Europa”, apuntó.

Luego, el ‘7’ del combinado nacional se dio el tiempo de recordar al ‘Loco’ Bielsa, quien llevó a La Roja al Mundial de Sudáfrica 2010.

“Chile se debe mentalizar en seguir creciendo, hay que volver a la intensidad que algún día tuvimos con Marcelo Bielsa. Debemos mejorar, no basta, hay que seguir día a día y entrenar”, señaló.

Por último, Alexis reconoció que hay muchas cosas que mejorar en la dinámica y el juego del seleccionado, pero confía en el trabajo de Berizzo de cara a las Clasificatorias a Mundial ‘Estados Unidos, Canadá y México 2026’.

“Hay muchas cosas nuevas. El DT quiere una presión alta como lo hicimos con Bielsa y los jugadores estamos de acuerdo, pero debemos conectar, no llegar tarde. Si salgo yo con Ben arriba deben salir los otros, sino te comen las espaldas y Marruecos va al Mundial, nos ganaron por todos lados”, sentenció.