El choque de declaraciones entre Jorge Valdivia y Claudio Borghi no se detiene. El exvolante de La Roja deslizó críticas hacia el otrora técnico de Chile, las que fueron respondidas con dureza por el argentino.

El ‘Bichi’ afirmó, entre otras cosas, que lo que él no ha aceptado para trabajar le ha ‘rebotado’ al ex Palmeiras. “Lo que yo despojo, él lo agarra como una gran fuente de trabajo”, aseguró el ex DT.

Valdivia respondió en extenso, pero una de sus revelaciones que más revuelo han generado, han sido las relacionadas al trabajo de Borghi cuando fue el adiestrador de La Roja.

Y es que además de criticar su trabajo, el ‘Mago’ recordó con La Tercera episodios en los que el argentino se presentó en inaceptables condiciones a trabajar.

“Él no se debe olvidar lo que pasó en España cuando no se sube en un buen estado al bus. Se habló mucho, se comentó, se especuló, que se subió en un estado dudoso al bus”, indicó de entrada Valdivia.

“Se jugó en el estadio del Espanyol, en esa gira. Se jugaron dos partidos. A mí eso no me lo contó ningún jugador, no me lo contó ningún dirigente. ¿Si estaba tomado? Así es. Lo vio un dirigente”, añadió el exvolante.

Luego, Jorge Valdivia continuó con sus críticas al ‘Bichi’ analizando su trabajo en la Copa América de 2011.

“Que Borghi no se olvide que nosotros compartíamos con sus amigos representantes en los salones de concentración de la Copa América. Él dejaba entrar a sus amigos representantes a tomar con libertad, con amiguismo, en los salones de concentración durante la Copa América en Argentina”, enfatizó el ‘Mago’.

Por último, respecto al “bautizazo”, episodio que el ‘Bichi’ utilizó para repasar al ex Palmeiras, Valdivia indicó que “yo asumo mi responsabilidad. Lo he dicho en otras entrevistas. Yo me equivoqué. Siento que está bien el castigo porque incumplimos a una orden”.

“Pero Borghi debió manejarse de la misma manera que lo hizo el día anterior, porque antes de nuestro bautizazo llegó un jugador con la cabeza rota de una fiesta. Además, cuando habla de indisciplina, no creo que Bielsa o Sampaoli usaran Juan Pinto Durán los lunes para hacer asados con los amigos”, sentenció el ‘Mago’.