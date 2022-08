Al futbolista nacional Gary Medel se le ha solicitado una indemnización por 80 millones de pesos interpuesta por la defensa judicial de Ángelo Berti, el exfuncionario del Seremi de Salud que no dejó ingresar al 'Pitbull' al concierto de Karol G por no tener habilitado su Pase de Movilidad y que sufrió la ira del jugador. Conoce los detalles de la demanda...

La millonaria demanda contra el defensor nacional Gary Medel por parte de un exfuncionario de la Seremi de Salud sigue su curso. El pasado 26 de mayo, durante el concierto de la popular cantante de reggaeton Karol G, en el Parque O’Higgins de Santiago, un fuerte altercado se vivió entre el ‘Pitbull’ y la autoridad sanitaria que, entre insultos, una ‘funa’ y posteriores disculpas públicas del futbolista, terminó con una petición de más de 80 millones de pesos por concepto de indemnización.

Ángelo Berti, extrabajador del Minsal que presentó su renuncia posterior al altercado, ingresó dicha demanda ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, el pasado 7 de julio, donde se le exige al jugador del Bologna un monto de $80.500.000, principalmente, por daños morales.

En un texto completamente detallado y escrito por el abogado defensor de Berti, Octavio Kehr, al que tuvo acceso La Tercera, se encuentra el desglose de la acusación y por qué se exige dicha cantidad exorbitante de dinero.

En ese sentido, la defensa del exfuncionario público apela a las dificultades que tuvo su representado para seguir realizando sus funciones en el Seremi de Salud, quien tuvo que renunciar por el estrés que le provocó no sólo la situación en sí, sino que también las reacciones posteriores de los fanáticos acérrimos del formado en Universidad Católica, quienes, incluso, compartieron los datos y la dirección del afectado.

“En el ámbito profesional, Ángelo siempre ha tenido el gran anhelo de realizar una carrera dentro de la administración pública, sueño que como expondremos más adelante, se vio truncado drásticamente producto del actuar negligente y culpable del demandado”, comienza el primer punto de la demanda hacia Medel.

Un coletazo laboral que, según el abogado, se suma al “grave cuadro ansioso y depresivo, que lo ha llevado a pedir ayuda psicológica y psiquiátrica“, debido a las burlas del zaguero y de las amenazas posteriores.

“Uno de los grandes problemas que ha debido enfrentar Ángelo durante su vida, dice relación con la obesidad que padece, enfermedad que lo ha llevado a ser objeto de burlas y del rechazo de muchas personas… Las burlas del Sr. Medel y la ‘funa’ realizada por intermedio de sus redes sociales a nuestro representado, no fueron superfluas, por el contrario, provocaron un profundo daño”, argumenta el texto.

El descontrol de Medel: insultos y gordofobia

Dentro del mismo texto, la representación de Berti procede a detallar lo sucedido aquella tarde en el recinto metropolitano, donde al futbolista nacional, que venía desde Europa especialmente a este concierto, se le advirtió que su Pase de Movilidad estaba bloqueado, a pesar de presentar “su cédula de identidad y un carnet de vacunación con tercera dosis”.

“El señor Medel se encontraba, en dicha oportunidad, acompañado por un grupo de personas, siendo el único de su grupo que no tenía habilitado el aludido documento”, se aclara.

Fue en ese preciso instante, según la declaración, que el ex Inter de Milán y Sevilla perdió los estribos, procediendo a proferir insultos de grueso calibre para, posteriormente, realizar una transmisión en vivo a través de su seguida cuenta de Instagram.

“Miren chiquillos, este es el huevón que tiene la cagada acá en el Seremi. Este huevón no me deja pasar y tengo las tres dosis. Date vuelta po’, oye, sanitario, autoridad. Espera si quiero mostrarlo, da la cara po’, huevón. ¿Por qué no das la cara si eres de la autoridad sanitaria? Da la cara si tengo las tres dosis. Te cagai entero ¿o no?”, fue parte del relato del ‘Pitbull’ en dicho video, transcrito por el propio abogado.

Una salida de cadena que, además de las fuertes groserías, contó con denostaciones hacia el físico de Berti, a quien llamó “chancha”, en más de una ocasión.

Bajo este contexto, Kehr sostiene que el hecho “debe ser repudiado de modo ejemplificador por el tribunal, para que nunca más se vuelvan a cometer, en nuestro país, vejaciones y atrocidades como ésta”.

“El hecho que el demandado sea un famoso y millonario jugador de fútbol profesional, y que más encima sea seleccionado nacional, no justifica el actuar que tuvo. De hecho, justamente por su posición social, se creyó con el derecho de agredir verbalmente a una autoridad, y transmitir todo esto en vivo para el morbo de miles de seguidores en sus redes sociales”, se complementa en el escrito.

Cabe consignar que un día después de la fuerte discusión, el defensa de La Roja pidió disculpas públicas y a pesar de asegurar que “nada justifica lo que pasó”, catalogó la situación como “un momento de calentura”.

Comparación con César Pinares

Otro de los aspectos que se detalla en la demanda es la diferencia de actitud entre Gary Medel y su compañero de profesión, César Pinares, quien, según relata el texto, “siendo las 20:00 horas, ingresa al área de estacionamiento, indicando que contaba con su tercera vacuna, pero que al ser inoculado en Turquía, no se vería reflejado su situación epidemiológica en el pase de movilidad chileno”.

“Tras 20 minutos aproximadamente, se le solicitó al señor Pinares que se retirara del lugar, pues no podía hacer ingreso al concierto, ya que su pase de movilidad no se encontraba habilitado. De esta manera, nuestro representado le explicó al señor Pinares que si ingresaba al recinto sin su pase de movilidad habilitado, se exponía él y exponía a la propia productora del evento a ser objeto de un sumario sanitario”, se añade.

En ese sentido, apuntaron a la impecable conducta civil que tuvo el actual fichaje de la ‘UC’ en comparación con el ‘Pitbull’.

“Ante esta explicación, el señor Pinares comprendió la situación y se retiró del lugar. Luego, alrededor de las 20:45 horas del jueves 26 de mayo de 2022, hizo ingreso por la misma entrada Gary Alexis Medel Soto”, donde ocurrió lo anteriormente revelado.

Por el momento, la defensa de Medel no se ha referido públicamente respecto de esta millonaria demanda.