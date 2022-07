La ‘Roja’ femenina no tuvo una Copa América como esperaba. Logró obtener el quinto puesto y el cupo al repechaje, pero evidenciando falencias en el juego y, por momentos, poco entendimiento entre ellas.

Por si fuera poco, la referente de la selección, Christiane Endler, no jugó el mejor torneo de su carrera. A ratos se mostró frágil en los cruces, con poca solidez en los córners y sobretodo, dubitativa en algunos manos a manos. Pero también se vio cabizbaja e incómoda.

El estado de la también arquera del Olympique de Lyon se evidenció más cuando al término del campeonato le quitó piso a la continuidad del actual entrenador de La Roja, José Letelier: “No lo sé, eso lo tendrá que ver la ANFP. Ellos evaluarán los resultados y los procesos”, mencionó.

“Es decisión de ellos y nosotras tenemos que evaluarnos y ver si seguimos en esto o no. Tengo rabia, porque no debimos llegar acá. Como equipo merecimos más y debimos llegar más arriba”, comentó.

Antes, también luego del enfrentamiento en donde vencieron a Venezuela y consiguieron el cupo al repechaje para disputar los pasajes en la repesca al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, Endler fue más dura con el entrenador. En medio de la celebración, Tiane señaló: “Logramos manejar el partido hasta el minuto 80. Después, se notó un cansancio evidente de algunas jugadoras, ahí esperábamos una respuesta desde afuera, que no obtuvimos. Es raro no ocupar los cinco cambios en una situación así”.

Eso sí, la molestia de Endler con el cuerpo técnico, venía de antes…

La nominación que quebró el camarín

Según un reportaje publicado por La Tercera, Endler no quedó conforme con la nómina que realizó el entrenador para el certamen.

En específico, la capitana no estaba contenta con el llamado de otra referente que llegó al evento prácticamente sin mucho fútbol y tras una importante lesión. Este es el caso de Carla Guerrero.

En el medio nacional destacaron que Tiane “dejó entrever su molestia por la nominación de otra referente, la defensora Carla Guerrero, quien participó en el torneo poco tiempo después de completar la recuperación relativa a una grave lesión en la rodilla izquierda”.

A esto hay que sumar que no es la primera vez que la arquera se muestra insatisfecha en la era Letelier, ya que en el año 2019 cuestionó las oncenas que armó el DT para los partidos del Mundia.

“Yo di mi opinión personal de lo que me hubiese gustado, me hubiese gustado que jugaran otras compañeras, pero José es el técnico y yo no me meto en su trabajo. No me voy a meter en quién deba poner o no”, admitió con el tiempo la figura del balompié femenino nacional.

Esta nueva molestia de la ex arquera del París Saint-Germain dejaría entrever un quiebre que podría ser decisivo para el futuro del DT de la roja, cuya permanencia está siendo analizada por la ANFP.

“Se tomarán cartas en el asunto, sin pasar a llevar el calendario ni la preparación del elenco para el repechaje mundial”, avisó el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad.