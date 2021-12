El delantero de La Roja, Ben Brereton Díaz, fue una de las figuras en el triunfo del Blackburn Rovers en su visita al Bournemouth.

Pese a que no anotó esta vez, el atacante provocó un autogol y fue de las piezas destacadas en el 2-0 que dejó a los de Lancashire en el cuarto lugar de la Championship (Segunda División inglesa).

Pero no solo dentro de la cancha destacó el seleccionado nacional. Antes del partido, cuando el Blackburn llegó al estadio del Bournemouth, Brereton Díaz compartió con un grupo de hinchas chilenas.

Las fanáticas lo esperaban con banderas y lograron compartir unos segundos con el goleador, quien se fotografió con ellas y les regaló su ya popular sonrisa.

“¡Te amamos!”, alcanzaron a decirle a ‘Big Ben’, quien luego se marchó junto al resto del plantel.

The lads are here. 😄

🇨🇱 @benbreo is greeted by some special supporters!#BOUvROV | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/gssi3utGEt

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 11, 2021