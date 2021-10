Martín Liberman, reconocido periodista argentino, analizó el presente de La Roja en las Clasificatorias a Catar 2022 y tuvo palabras para el hombre del momento en la Selección chilena: Ben Brereton Díaz.

En entrevista con En Cancha, el comunicador trasandino recalcó lo importante que sigue siendo la “generación dorada” en el combinado nacional y sus principales referentes en el equipo que hoy dirige Martín Lasarte.

“A Chile le costó y le cuesta el recambio. A pesar de algunas apariciones, siguen sosteniendo el peso los campeones de las Copas Américas. Y es gente que, más allá de seguir vigente, comienza a estar grande”, partió señalando Liberman.

“Salvo a Erick Pulgar y Guillermo Maripán, no veo un nivel acorde para repetir la camada que se está yendo. El resto de los jugadores no los veo a la altura. Si no están Alexis Sánchez ni Eduardo Vargas, no veo a Jean Meneses con un nivel similar al de ellos”, añadió el periodista argentino.

“Brereton está lejos de ser alguien destacado”

En la línea de lo anterior, Martín Liberman analizó el fenómeno Ben Brereton y aseguró que, pese a sus buenas actuaciones, el delantero chileno-inglés sigue siendo un jugador muy limitado.

“Brereton está muy lejos aún de ser alguien destacado, me parece que la gente compró más su historia”, recalcó el comunicador.

“Es cierto que está cumpliendo, haciendo goles y demostró personalidad para adaptarse sin saber siquiera el idioma. Pero lo veo un poco limitado, tiene muchas cosas por pulir y mejorar”, complementó Liberman.

Para cerrar, y consultado por si La Roja podrá clasificarse al Mundial de Catar 2022, el ‘colorado’ tuvo una contundente respuesta.

“Me parece que sigue siendo una selección competitiva. Fíjate que, sacando a Argentina y Brasil, el resto está muy parejo. Ecuador siempre estuvo dentro de la zona de clasificación, pero ahora tuvo algunos traspiés. Los dos últimos resultados lo tienen en carrera, creo que Chile puede clasificarse a Catar”.