Rafael Olarra, otrora seleccionado nacional y hoy comentarista de ESPN, analizó la victoria de Chile sobre Paraguay por Clasificatorias y cuestionó el aporte de Ben Brereton a La Roja.

Y es que pese a que el delantero del Blackburn Rovers abrió el marcador con un golazo y fue de lo más destacado en el triunfo del ‘equipo de todos’, para el exdefensa aún está al debe.

“Es aplaudible lo que es su actitud, eso el jugador lo tiene o no lo tiene y es difícil crearlo cuando no se tiene. Ese ‘ángel’ del que habla Lasarte lo tiene, pero me gustaría más, y poniéndome un poco negativo, me gustaría hablar más de sus capacidades futbolísticas”, partió señalando Olarra.

“Me gustaría hablar de lo bien que driblea, de lo bien que cabecea, pero cuando hablamos del ‘ángel’ que tiene, me parece poco. Tiene un gol, dos goles…”, agregó el exjugador.

Luego, Olarra aseguró que “yo también lo aplaudí y grité más que nadie el gol. Pero si voy a actitudes futbolísticas, creo que le falta mucho. La actitud la tiene, espectacular tenerlo, porque hay una falta de ese tipo de jugadores y él contagia”.

“Me gustaría estar hablando de otras cosas, de que hizo buenas diagonales o del juego asociado que intenta… pero estamos hablando de un ‘ángel’. Si estuviese Humberto Suazo, ¿jugaría Ben Brereton? Imposible”, complementó el panelista de ESPN.

Para cerrar, el otrora seleccionado nacional insistió en que “él se juega su opción, todos lo queremos, pero yo tengo que dar mi análisis futbolístico y le faltan muchas cosas. Le falta mucho con respecto a la asociación, a la pared, a tratar de jugar con los movimientos”.

“Obviamente está recién comunicándose. No se comunica en español tampoco, está sólo apelando al idioma universal que del fútbol, pero me parece poco todavía el aporte”, concluyó Rafael Olarra.

Chile y Ben Brereton volverán a jugar este jueves 14 de octubre cuando, desde las 21:00 horas, La Roja reciba a Venezuela en San Carlos de Apoquindo.

Revisa los dichos de Olarra sobre Ben Brereton: