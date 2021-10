La segunda presencia de Ben Brereton en una nómina de la Selección Chilena ha generado un sinfín de reacciones positivas entre los hinchas de ‘La Roja’. Sin embargo, Marco Antonio Figueroa, más conocido como ‘Fantasma’, no tiene la misma percepción de la convocatoria del delantero de Blackburn Rovers.

En una conversación con Prensa Fútbol, el entrenador que se encuentra sin club tuvo una ácida opinión en contra del llamado de jugadores nacionalizados y cargó contra ‘Big Ben’.

“A los directivos les gusta nacionalizar jugadores extranjeros. Ahora Ben Brereton es ‘Bam-Bam’, pero es un tronco“, lanzó ‘Fantasma’.

No obstante, el ex estratega de Universidad Católica y Universidad de Chile no se quedó ahí, proponiendo un candidato que considera más idóneo para el puesto de delantero en el ‘Equipo de Todos’.

“El gran pecado que hemos cometido ha sido no darles confianza a los jugadores jóvenes. Ignacio Jeraldino es un jugador con muchas condiciones, pero ha jugado poco y nunca se le ha tomado en cuenta”, manifestó.

Además, Figueroa no quiso quedar ajeno del duro presente que vive ‘La Roja’ en las Clasificatorias de la Conmebol, asegurando que “ahora viene una etapa bien difícil, donde tal vez quedemos afuera de otro mundial”.

“A mí nunca me pareció que Martín Lasarte fuera el técnico idóneo para dirigir una selección. En Chile creen que tener muchos títulos te va a llevar a jugar bien. El tener títulos te da trabajo, prestigio, pero no te enseña a jugar. Lasarte juega a la ‘uruguaya’ y Chile no está acostumbrado a eso”, sentenció.

Cabe consignar que Chile saltará a la cancha por la triple fecha de las Clasificatorias el próximo 7, 10 y 14 de octubre para medirse ante Perú, Paraguay y Venezuela respectivamente.