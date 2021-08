Se rindió a La Roja del ‘Loco’. El exseleccionado colombiano Hugo Rodallega recordó sus viejos enfrentamientos contra el representativo chileno y elogió al equipo nacional.

El delantero, que milita actualmente en el el Bahía brasileño, conversó con AS Chile y rememoró sus duelos contra el equipo que encabezaba el rosarino.

“A esa selección de Bielsa la enfrenté yo dos o tres veces. Era impresionante”, afirmó de entrada.

“Era una selección de Chile prácticamente imbatible, se hacía muy difícil ganarle. A nosotros nos ganaron en Bogotá y en Santiago. Deleitaba verlos jugar, un gran grupo”, agregó.

Rodallega reconoció que “ahora me causa risa, pero en aquel tiempo era una reacción totalmente diferente, pero al pasar tantos años ya uno lo ve como una anécdota y un recuerdo de esos que te deja el fútbol, bonitos”.

“No es solo cuando uno gana, sino cuando pierde también, porque hay que aceptar y reconocer que Chile tenía una selección que nos pasó por encima, tanto allá como acá”, añadió.

El atacante, además, tuvo palabras especiales para Jorge Valdivia. “Wow, qué jugador. Qué jugador (risas)… Me acuerdo muy bien del partido en Colombia, el ‘Mago’ una figura impresionante, parecía que él solo movía al equipo, parecía que él solo creaba las oportunidades de gol. Una capacidad individual impresionante. Me deja buenos recuerdos de cuando ves un jugador que te marca. Él me marcó en aquel tiempo”.

Al ser consultado por otros jugadores de La Roja que lo sorprendieron, Rodallega puntualizó que Valdivia “se robaba toda la atención”, aunque acotó que “si no estoy mal, estaba Matías Fernández por ahí. Obviamente te puedo decir Arturo Vidal, que siempre se ha destacado”.