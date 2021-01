Pablo Milad, presidente de la ANFP, entregó nuevos antecedentes sobre la salida de Reinaldo Rueda de la banca de La Roja y reveló que ya hay un primer descartado para tomar su lugar en el ‘Equipo de todos’.

En entrevista con El Expreso PM, el mandamás del fútbol chileno comentó que el DT colombiano llegó a acuerdo con la Federación de Fútbol ‘cafetalera’ el pasado 31 de diciembre, fecha desde la cual negocian los detalles para su salida.

“Falta un tema administrativo, que tiene relación con su indemnización. De aquí a mañana se define todo de muy buena forma, ya estamos de acuerdo en que él se va, porque el tema Rueda-Colombia ya está listo hace días”, partió señalando el otrora intendente del Maule.

Respecto a un supuesto quiebre entre la ANFP y el caleño, Milad fue claro: “No, eso no. Hemos tenido siempre una relación muy cordial de harta comunicación y respeto”, recalcó el mandamás del fútbol chileno.

“Reinaldo fue uno de los pocos que hizo debutar a más de 25 jugadores, lo que es muy bueno para el momento actual del fútbol chileno. Rueda dejó una base hecha con la cual hay que empezar a trabajar para el futuro”, añadió Milad, destacando lo hecho por Rueda en la Selección nacional.

Primer descartado

El presidente de la ANFP también habló sobre quién tomará las riendas de La Roja, destacando que junto a Francis Cagigao, flamante Director Deportivo del combinado nacional, ya trabajan con una terna de candidatos.

“En cuanto a nombres estamos trabajando con Cagigao, él será nuestro asesor no solo para la selección absoluta, sino que para todas. La verdad es que por cosas de los representantes es que empieza un baile sin fin de entrenadores, incluso algunos que se han ofrecido. Hay un trabajo técnico, que está realizando Francis, que nos dará opciones claras”, enfatizó el dirigente.

Al respecto, reveló que de la lista de tres reemplazantes para la banca de Chile, uno ya quedó descartado: el español Rafael Benítez.

“Son tres nombres, hay uno que se descartó y seguimos con el segundo. Tenemos poco tiempo, hay Clasificatorias en marzo y deben tomar posesión y la comunicación con nuestros jugadores”, apuntó Milad.

Sobre Benítez, campeón de La Liga española con el Valencia y de la Champions League con el Liverpool, entre otros títulos, el mandamás de la ANFP detalló que su contrato actual con el Dalian Yifang hicieron imposible su arribo a nuestro país.

“Sí, ‘Rafa’ es el primer descartado, ya que tiene un contrato de un año más en China con una cláusula impagable para nosotros. Es muy cercano a Cagigao, lo conoce muy bien por su trabajo en Inglaterra. Su perfil se ajustaba mucho a lo que queremos hoy, un nombre de respeto y que los jugadores admiren”, complementó el directivo.

Por último, Milad tuvo palabras sobre la postura de los jugadores de La Roja ante la salida de Rueda y el eventual arribo de su sustituto.

“La opinión de los jugadores es importante, pero no fundamental. He recibido algunas llamadas de referentes que han manifestado su pesar por la salida de Rueda. Ha existido mucho respeto y cariño entre ellos. No han dado ningún nombre, solo tienen en mente clasificar al próximo Mundial”, concluyó el presidente de la ANFP.