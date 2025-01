En la final de la Copa Chile 2024, La U se coronó campeón al vencer a Ñublense en un disputado partido que terminó con controversia por una supuesta falta que anuló un gol de los ‘Diablos Rojos’, provocando la ira de Patricio Rubio.

El delantero del cuadro chillanejo lanzó insultos y frases ofensivas, siendo acusado en el informe arbitral de José Cabero por lenguaje grosero y obsceno, además de gestos obscenos y acusaciones de arreglo.

“Una vez amonestado me grita a viva voz ‘soy cagón malo concha de tu madre’ y al mismo tiempo me hace gestos obscenos, tocándose los genitales”, escribió el juez de la brega.

Antes del final del partido, el delantero fue expulsado. Rubio estaba enfurecido por ese gol anulado que estiraba la definición más allá del tiempo reglamentario.

El mensaje de Patricio Rubio después que le anularon el gol ante la U en la final de Copa Chile: "Está arreglado" pic.twitter.com/0pT8mbLzCY — GQB (@guruoftime316) November 20, 2024

El arrepentimiento del Pato

Pasado ya tres meses de la definición en Ñuñoa, el ariete de 35 años exteriorizó su arrepentimiento por su día de furia ante los azules y en un partido tan importante para Ñublense.

“Ahí dejé la caga, ahí sí que me retaron todos, pero estaba sacado ese día, aparte era la primera final en la historia del club y queríamos lograr algo histórico como un título. Estaba sacado y con las pulsaciones del momento, vuelto loco”, señaló en diálogo con TNT Sports.

“Me equivoqué, hay que asumir y reconocer, pero en el momento uno no se da cuenta, de hecho me pasó que cuando salí al túnel y me peleé con el presidente (Pablo) Milad, me puse a gritar, dejé la caga, de hecho me dieron como seis fechas de suspensión (sic) en Copa Chile. Estoy vetado”, agregó.

Para cerrar el tema, el jugador campeón con Unión Española y Universidad de Chile aclaró que “estaba sacado, pero lo dije en un momento que nada contra la gente de La U, ni del equipo, si era porque uno quiere ganar, yo compito para ganar… Las pulsaciones, el gol anulado, estaba un poquito caliente”.

Finalmente, el experimentado atacante fue sancionado con cuatro fechas por los insultos y gestos obscenos dirigidos al árbitro José Cabero. Recién cumplió una el pasado domingo ante Curicó Unido.