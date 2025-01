De la alegría a la incertidumbre total para Deportes Melipilla, que tras coronarse campeón de la Segunda División en 2024, se encuentra envuelto en denuncias de problemas económicos y previsionales que han llevado a su desafiliación por parte de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina. A pesar de haber sido incluido en la Copa Chile con una condición pendiente, Melipilla no podrá jugar hasta que los tribunales disciplinarios resuelvan las demandas. Mientras tanto, Deportes Concepción se muestra ilusionado ante la posibilidad de ascender, confiando en la decisión de la ANFP y en que se haga justicia deportiva tras los problemas financieros de su rival.

De la alegría a la total incertidumbre. Deportes Melipilla atraviesa días complejos tras coronarse campeón de la Segunda División en 2024.

Y es que lo que fue una fiesta el pasado 31 de octubre, luego de vencer en penales a Deportes Concepción, se transformó en una pesadilla cuando una serie de denuncias vinculadas a líos económicos y previsionales trascendieron. A tal punto, que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina ordenó su desafiliación.

Con todo estos antecedentes, hace dos días la ANFP realizó el sorteo de la Copa Chile -que arranca del 24 al 26 de enero-, y sumó a Melipilla en uno de los grupos. Eso sí, con un asterisco que significaba ‘condicional’. “Están en un proceso pendiente en nuestro Tribunal Autónomo de Disciplina”, recordó Yamal Rajab, gerente de Ligas Profesionales, durante la ceremonia.

Pero lo ocurrido ese día en los pasillos de la entidad de Quilín, trasciende también a lo netamente deportivo. Según pudo confirmar BioBioChile, Melipilla no va a jugar mientras los tribunales disciplinarios no resuelvan las demandas.

En la ANFP se están tomando el tema con preocupación y, aunque pueda aparecer una programación con los ‘Potros’ otra vez con un asterisco, lo cierto es que no estarán en cancha sin un fallo de la Segunda Sala.

Igualmente, el próximo lunes 20 de enero es clave en el calendario, pues se espera un pronunciamiento de los jueces a la apelación melipillana.

Concepción sonríe de reojo

En la otra vereda, Deportes Concepción es toda ilusión. “Pablo Milad nos confirmó que Melipilla no va a jugar Copa Chile mientras no se resuelva su caso en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina”, expresó su presidente, Diego Livingstone.

“Es una buena señal por parte del presidente de la ANFP en su rol de defender la institucionalidad de nuestro fútbol”, agregó.

Livingstone también hizo hincapié en que la máxima autoridad del fútbol chileno le “ratificó que la Primera B se jugará con 16 equipos, por lo que estamos seguros que cada vez queda menos para que se termine este periodo de incertidumbre que hemos vivido como club y que afecta también a nuestros hinchas”.

Consignar que Deportes Concepción se aferra a su condición de subcampeón del torneo pasado para quedarse con el ascenso, acusando que no hubo justicia deportiva porque Melipilla no respetó las normas financieras, al no pagar las cotizaciones previsionales de sus jugadores, lo que debió derivar en resta de puntos a lo largo del año.