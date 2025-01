Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ANFP ha publicado las bases para el Campeonato Femenino de Primera División y del Ascenso para la temporada 2025, generando dudas en Anjuff debido a la falta de garantías equitativas y profesionales para las deportistas. Entre las preocupaciones destacan la falta de obligatoriedad en el uso de estadios, la insuficiente planificación de fechas y transmisiones, la ausencia de multas claras y equivalentes al fútbol masculino, y las falencias en fiscalización y protección de las jugadoras. La presidenta de Anjuff, Iona Rothfeld, señaló que las jugadoras no fueron consideradas en el proceso de elaboración de las bases y criticó la falta de estabilidad laboral para quienes no clasifican a playoffs. Ante esto, no se descarta una movilización por parte de las jugadoras, quienes buscan una profesionalización integral en el fútbol femenino chileno.