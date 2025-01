La Supercopa del fútbol chileno está a solo un paso de confirmar sede: La Serena. El duelo que deben disputar Colo Colo y Universidad de Chile se acerca a la región de Coquimbo tras una reunión clave realizada esta tarde.

Autoridades locales, Carabineros y representantes de la ANFP se juntaron en las dependencias de la Delegación Presidencial Regional, donde se establecieron exigencias y compromisos para dar ‘luz verde’ a la realización del enfrentamiento.

En el lugar, la Delegación dio a conocer en total 16 requisitos, siendo lo más importante que el cotejo puede efectuarse solo con hinchas radicados en la región de Coquimbo.

Además, los clubes deberán alojarse fuera de la conurbación. Es decir, ni Coquimbo, ni La Serena podrán recibir a las delegaciones.

“Lo que pretendemos es resguardar la seguridad en general de la ciudad, de las personas, el normal funcionamiento de La Serena. El informe que entregó Carabineros, evidentemente, no es tan favorable. Son exigencias estrictas que hemos planteado el día de hoy, sobre todo, por ejemplo, que los hinchas sean 100% locales. Eso es un tema que se debe cumplir. Por otro lado, garantizar el normal funcionamiento de la ciudad, que las personas no se vean afectadas”, expresó a la salida de la cita el Delegado Presidencial Regional (s), Eduardo Alcayaga.

El gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Yamal Rajab Saavedra, y el de Operaciones y Seguridad, Felipe De Pablo Jerez, aseguraron que la entidad podía ejecutar con cada una de las condiciones. Por ende, de no ocurrir nada extraordinario, se espera que el escenario sea oficializado en las próximas horas.

“Todas son medidas que nosotros podemos cumplir, nosotros queremos que el partido se desarrolle acá en la ciudad de La Serena el sábado 25 y por eso, vamos a seguir trabajando para poder desarrollar un partido de fútbol donde sabemos las implicancias que tiene, es el Superclásico de nuestro país, pero creemos que la ciudad, la región y el estadio cumplen con las condiciones y las que tenemos que subsanar, lo haremos”, señaló Rajab.

Por otro lado, Pamela Venegas, jefa de Estadio Seguro, sostuvo que “esto es un proceso para la autorización de un partido de fútbol profesional con una categoría de riesgo alta, donde la autoridad tiene que tomar todos los resguardos correspondientes y tener todas las garantías. La ANFP presentó un plan de seguridad también con otras propuestas, con algunas mejoras en operaciones de acuerdo a lo que ellos habían hablado con la autoridad regional. La idea es garantizar las medidas de seguridad para que se desarrolle un buen partido como éste”.

Recordemos que el partido debe disputarse el próximo 25 de enero. Es el compromiso que dará el vamos a la temporada 2025.

Las exigencias de la Delegación a la ANFP

1) Exigir que ambos equipos se alojen fuera de la conurbación, debiendo la organización informar dónde se quedarán las respectivas delegaciones.

2) No disponer la venta de entradas para el sector Andes (bandeja de abajo). Disminuir el aforo.

3) Venta de entradas solo para público de la región. Para fundamentar esto, es necesario contar con la opinión de organismos técnicos como Estadio Seguro y Carabineros.

4) La fecha límite de venta de entradas deberá ser 24 horas antes del inicio del partido.

5) No se permitirán elementos de animación.

6) Contar con anillos de seguridad que impidan el acceso de hinchas sin entradas.

7) Como no se autorizará el cierre de calles principales, se deberá presentar un plan de mitigación que contemple la gestión del tránsito en calles aledañas (no troncales).

8) Medidas de seguridad para evitar encuentros entre barristas, tanto al ingreso como al término del partido.

9) Implementar un plan de comunicaciones que informe a la comunidad sobre los horarios, requisitos para comprar entradas, etc., con la finalidad de preparar la ciudad para el encuentro.

10)Contar con personal de carabineros adicional (al menos 200), en atención a que además se debe cubrir otros eventos masivos.

11)Adoptar medidas que protejan el hospital de campaña para que no sea alcanzado por algún fuego pirotécnico y que no se encuentre al alcance de los hinchas. Se deberá presentar un plan de mitigación de los riesgos.

12)El organizador deberá contratar seguros o constituir cauciones para garantizar la reparación de los daños que se causen a los bienes públicos o privados ubicados en el recinto deportivo o en sus inmediaciones. Estos daños deberán ser cubiertos siempre, incluyendo cobertura por incendio. El monto será determinado previo a la reunión.

13)Decretar la prohibición de venta de alcohol en un perímetro definido (máximo de cinco cuadras), medida que regirá desde tres horas antes del inicio del evento hasta tres horas después de su finalización.

14)El organizador deberá disponer de control de reconocimiento facial.

15) Remitir copia del contrato suscrito con el proveedor de guardias de seguridad; copia del contrato suscrito con el servicio de ambulancias; copia del contrato suscrito con el proveedor encargado del control de acceso e identidad.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas impuestas, la autoridad podrá disponer la no autorización o la suspensión del espectáculo, según corresponda, hasta que estas sean acatadas.