El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) ha reafirmado su postura de convocar a un paro de jugadores en contra de la ANFP, desestimando el acuerdo alcanzado por 13 clubes de la Segunda División que eliminó el límite Sub 23 pero estableció otras restricciones de edad para los jugadores en cancha. El gremio de jugadores criticó duramente este pacto, considerándolo una burla a la ley y una desviación del espíritu original de la Asamblea. Además, el Sifup denunció la falta de transparencia en la toma de decisiones en el fútbol chileno, pidiendo reformas en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y la separación de la Federación de Fútbol de la ANFP.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) endureció su postura contra la ANFP y ratificó su convocatoria a paro de jugadores, restándole importancia al acuerdo logrado por 13 clubes de la Segunda División.

Los elencos definieron dejar sin efecto el límite Sub 23, pero acordaron que en cancha deben estar cinco jugadores sub 25, cinco libres de edad y uno sub 20.

Por lo anterior, a través de un comunicado, el gremio de jugadores lamentó que “hoy 12 clubes de Segunda División reunidos con el directorio de la ANFP, acordaron una serie de restricciones etarias de los jugadores que pueden ir en planilla y aquellos que pueden jugar, teniendo 6 de los 11 futbolistas en cancha limite de edad, lo que es una burla a la ley y al dictamen de la Dirección del trabajo. Además, rompe el espíritu por el cual nuestra Asamblea no aceptó la medida de transformar una serie profesional en una categoría Sub 23”.

“Este tipo de acuerdos, que se toman entre cuatro paredes en la sede de la ANFP, sigue demostrando que los grandes problemas de nuestra actividad, justamente, vienen por normas o políticas creadas por dirigentes que consideran que el fútbol y la selección chilena les pertenece“, agregaron desde el Sifup.

Luego, desde el sindicato recalcaron que “al igual que la mayoría de los que aman esta actividad, nuestro gremio pide a las autoridades pertinentes que realicen las fiscalizaciones correspondientes para que exista transparencia en saber quiénes son los propietarios de los clubes para conocer realmente los nombres de las personas que toman las decisiones en el fútbol chileno y entender los intereses reales de quienes representan”.

“Insistimos, además, que urge una modificación a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y que se separe la Federación de Fútbol de la ANFP, aspiraciones de todos los actores que rodean el futbol chileno, salvo de los directores de la ANFP y los miembros del Consejo de Presidentes”, concluyeron.