El exarquero de La Roja y Universidad de Chile, Johnny Herrera, celebró que Claudio Bravo rechazara la propuesta de Colo Colo para no abandonar su retiro y mantenerse firme en su decisión. Bravo descartó cualquier posibilidad de un retorno al fútbol, diciendo: "Soy un hombre de palabra y mi palabra también es ley". Herrera, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, insinuó conflictos en el camarín albo y comentó que Bravo no quería involucrarse en la situación problemática del equipo, afirmando: "Él quiere competir, pero no iba a venir a meterse en esa bolsa de gatos que es Colo Colo." Tras la salida de Brayan Cortés, Colo Colo continúa en la búsqueda de un arquero para la próxima temporada, donde defenderán el título del Campeonato Nacional y participarán en la Copa Libertadores.