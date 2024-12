El delantero Carlos Muñoz intensificó las críticas contra la administración de Reinaldo Sánchez en Santiago Wanderers, elenco de la Primera B del fútbol chileno, acusándolo de tener constante injerencia en decisiones propias del entrenador.

El exgoleador de Colo Colo tuvo recientemente una amarga salida de la tienda ‘caturra’, que estuvo a un paso de ser parte de la Liguilla de Ascenso a la Primera División.

Tras el despido de Jaime García como DT del ‘Decano’, ‘Carlitos’ fue uno de los jugadores del plantel que defendió públicamente al estratega, hoy en Huachipato. Esta situación le generó ciertos roces con la dirigencia.

Consultado por su adiós a la tienda porteña, en su tercer ciclo en la institución, Muñoz indicó al medio partidario Awante que “me da mucha tristeza por la manera que se dio, porque ni siquiera nadie me dio las gracias, nadie se despidió de mí, y eso duele, me ha dolido mucho y me sigue doliendo, y no la sigo entendiendo”.

“Me cuesta mucho desprenderme de lo que amo, del lugar que amo, de la institución, de la gente. He dejado que el tiempo pase, he tratado de estar tranquilo, de aferrarme a mis cercanos y sé que este trago amargo en algún momento va a pasar” añadió.

Además, el jugador de 35 años arremetió contra Reinaldo Sánchez. Acusó al actual mandamás wanderino y expresidente de la ANFP de eventuales intervenciones a la hora de armar el once, específicamente imponer jugadores.

“Si tú confías en un proyecto a un DT, confías en él, que él traiga los jugadores que quiere, no imponerle a los jugadores y ‘arréglatelas tú’, ese no es el camino”, expresó.

Es más. El autor de seis goles en la campaña 2024 con los ‘caturros’ pidió la salida de la familia Sánchez de la institución ‘verde’.

“Me gustaría un cambio radical en Wanderers porque lo merece, con gente realmente capacitada para tomar las riendas del equipo”, cerró.