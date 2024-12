Juan Tagle, presidente de Cruzados, se refirió al complejo escenario que enfrenta la ANFP respecto al financiamiento del Fútbol Joven para la temporada 2025. Pablo Milad propuso fusionar categorías Sub 13 y Sub 15, generando malestar en el Sifup, que advirtió sobre el riesgo de "matar" al fútbol formativo. Tagle reconoció la falta de acuerdo en los cambios necesarios y sugirió reducir categorías para hacer el sistema más sostenible, aunque admitió que serán decisiones difíciles y dolorosas de asumir, ya que implicarán ajustes en los gastos de transporte y alojamiento, y podrían afectar puestos de trabajo. La incertidumbre sobre el futuro del Fútbol Joven persiste, con Tagle destacando la importancia de mantener la sostenibilidad financiera.

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, abordó en las últimas horas el complejo panorama que enfrenta la ANFP respecto al financiamiento del Fútbol Joven para la temporada 2025.

En septiembre pasado, el mandamás del balompié nacional, Pablo Milad, habló de la posibilidad de recortar fondos en el Fútbol Formativo, con un plan que involucraría eliminar o, más bien, fusionar las categorías Sub 13 y Sub 15, y así dejar solamente cuatro: Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20.

Una medida que trajo consigo la molestia del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), gremio que llamó a manifestarse al respecto con la consigna “No maten al fútbol formativo”.

Y la semana pasada, el Consejo de Presidentes rechazó la propuesta de la ANFP para financiar el Fútbol Joven el 2025. Esta consistía en que el organismo con sede en Quilin pondría el 50% y la otra mitad del dinero saldría de los dineros que los clubes reciben de TNT.

Ante este escenario, el máximo dirigente del club Universidad Católica declaró que “tenemos un tema pendiente grande, que es el financiamiento del Fútbol Joven. No hay todavía un acuerdo sobre qué cambios se deben hacer para ser más sostenible esto. Acá hay gente que cree que el dinero cuelga de los árboles y no es así”.

“Hay que ser realistas y a veces hay que tomar situaciones que pueden ser dolorosas, pero para tener un fútbol formativo realmente competitivo y sostenible a veces hay que tomar decisiones que son duras, como por ejemplo hacer campeonatos que no tengan ese nivel de gasto de transporte, de alojamiento”, complementó.

En la misma línea, el timonel del elenco de la franja entregó una posible solución. “Quizás no tener tantas categorías. Sé que la gente cree que eso impacta en lo deportivo y creo que es lo contrario. Tenemos muchas categorías en Chile y se pierde a veces el foco, de ponerlo realmente en los jugadores que tienen posibilidades de proyección”.

“Esas decisiones son difíciles y por eso se van postergando, porque nadie quiere asumir el costo político de aquello, porque hay personas afectadas, puede haber perdidas de puestos de trabajo, jóvenes que queden fuera de un club, pero lo importante es que el futbol formativo sea sostenible en lo financiero. Ese tema está pendiente y seguro que va a seguir causando algo de ruido”, cerró Tagle.