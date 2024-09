Advierten que se podrían eliminar categorías del fútbol chileno: "Se provocaría un daño a los niños"

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En la Federación de Fútbol de Chile (ANFP) se lleva a cabo una reunión para discutir un plan que busca reducir los costos del fútbol formativo, planteando la eliminación de las categorías Sub 13 y Sub 15, quedando solo con Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20. Esta medida ha generado malestar, y se han programado manifestaciones en varias ciudades para expresar la inconformidad. Los apoderados del fútbol formativo critican la falta de comunicación de la ANFP y temen las consecuencias negativas que podría tener esta decisión en los niños, recordando el impacto que tuvo la eliminación de la categoría Sub 17. Se alerta sobre posibles daños sociales, psicológicos y mentales en los menores si se lleva a cabo esta fusión o eliminación de categorías.