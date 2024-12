Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, entregó un detallado panorama sobre los refuerzos de Universidad Católica, dejando claro que aún no hay acuerdos con jugadores, pero esperan novedades pronto. Destacó que no serán muchos fichajes y que se deben utilizar los recursos disponibles, valorizando el plantel actual. Ante las críticas de la hinchada por priorizar el estadio, Tagle aclaró que los recursos para la construcción del nuevo recinto no afectan la conformación del plantel, aunque admitió que la falta de su estadio ha tenido impacto deportivo y económico en el club.