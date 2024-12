Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los preparativos para las competiciones del fútbol chileno, incluyendo la Primera División y Primera B, enfrentan días claves para definir sus bases de cara al 2025, con decisiones cruciales programadas para el miércoles 4 y jueves 5. Se han propuesto modificaciones en ambas ligas, aunque en el Ascenso se mantendría todo igual. Según Sergio Godoy de Cooperativa, la ANFP no contemplaría otro ascenso en la división de plata, manteniendo la dinámica de una sola promoción como la temporada pasada, lo que contrasta con la petición del Sifup de aumentarlos a dos. Por su parte, los clubes de Segunda División amenazan con no competir en 2025 si sus demandas no son atendidas, destacando la duración de los campeonatos y la regla Sub 21 como puntos de conflicto.