Nicolás Castillo está a las puertas de terminar contrato con Universidad Católica, el club donde se formó. El delantero de 31 años tendría todas las ganas de seguir en la precordillera, pese a la poca acción que ha tenido en la temporada.

No obstante, la última palabra la tendrá Cruzados de cara a una campaña donde el elenco de la franja podría jugar la Copa Libertadores 2025.

El oriundo de Renca solo ha jugado 12 partidos en el Campeonato Nacional, dos de ellos como titular, y con dos goles.

Los rumores de un eventual adiós de Castillo de la UC en diciembre suenan con fuerza. Y el artillero rompió el silencio en redes frente a su posible salida, específicamente a la hora de reaccionar a una carta de despedida que le dedicó un hincha franjeado.

Ese largo escrito apuntaba principalmente: “No me olvido de que la camiseta de la UC quemaba después de un montón de segundos lugares y frustración, y ahí fue cuando el Nico retornó para torcer la historia del club”.

“Es simple e indesmentible. Sin el Nico no había gol del Chapa. Sin el Nico no había bicampeonato. Sin el Nico no había ese recital en Cavancha ni ese viaje hermoso de retorno desde Temuco”, agregó.

Ante esto, Castillo se emocionó en redes y respondió al fanático: “¡Gracias por esta carta! Nadie me regaló nada y a veces te pagan así cuando lo das todo“.

¿Palo a la UC? Apuntar que la campaña 2024 del campeón de América con La Roja en EE.UU. no estuvo exenta de polémicas, como los gestos obscenos que le hizo a la hinchada de La U en el clásico y una agresión a un técnico de basquetbol de Universidad de Chile.