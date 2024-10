El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, sacó la voz respecto a la denuncia de La U en su contra, donde lo acusan de dar instrucciones al banco pese a estar suspendido en el duelo ante Huachipato en Talcahuano.

El Tribunal de Disciplina sesionó el martes en Quilín frente a esta acusación, que de comprobarse podría terminar con una resta de tres puntos para el ‘Cacique’.

Almirón dio testimonio vía telemática desde el Estadio Monumental, ya que poco después debía dirigir el duelo de Colo Colo con Magallanes por Copa Chile.

Tras el encuentro ante los ‘Carabeleros’ en Pedrero, el DT de origen argentino rompió el silencio. Se mostró tranquilo ante la resolución del Tribunal de Disciplina, asegurando que no cometió ningún error que merezca sanción.

“Lo más importante para mí es darle tranquilidad a la gente de Colo Colo. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y corresponde. Se aclaró que, después de la expulsión, pedí disculpas y fueron claros en el proceso. Acatamos todo lo que pasó con la suspensión”, expresó.

“Está en proceso la investigación así que me sugirieron los abogados del club, estamos todos tranquilos. Prefiero no tocar el tema, cuando esto se aclare daré todos los detalles que quieran, pero hoy (martes) no puedo hablar. Lo importante es que la gente de Colo Colo se quede tranquila porque venimos haciendo nuestro trabajo”, complementó.

En las últimas horas, incluso, surgió un video donde se ve al DT de Colo Colo en uno de los palcos del estadio CAP de Talcahuano, acompañado de dos asistentes del cuerpo técnico albo con audífonos en sus orejas. Allí, el trasandino DT parecía dar indicaciones y fue ’tapado’ por un colaborador.

Ante esto, el técnico del ‘popular’ aclaró que “nosotros cumplimos con lo que teníamos que hacer, hubo declaraciones de la gente que participó. En ningún momento incumplimos nada. Me volví loco en el palco, pero trabajo hace mucho tiempo con mi cuerpo técnico y ellos toman decisiones”.

“Yo estoy tranquilo, no dudo de mi honorabilidad. La gente que está acusando, no sé, no los conozco. Es lo que puedo decir, para no discutir en el aire porque no sé quiénes son”, agregó.

Además, el exestratega de Boca Juniors le dejó un mensaje a los azules, destacando el rendimiento del ‘Cacique’ en el segundo semestre.

“En toda la segunda ronda ganamos 12 partidos y empatamos con La U. Estuvimos en Libertadores… todo el torneo fue bueno. Empezamos de menos a más. En la fecha 8 nos tocó jugar con Cobreloa y La U tenía 10 puntos sobre nosotros. Cuando dejamos la Copa Libertadores y nos dedicamos en el torneo, recuperamos los partidos, teníamos 10 puntos abajo después de perder en Libertadores”, dijo.

“Llevamos 13 partidos invictos, así que estamos haciendo nuestro trabajo. Jugamos miércoles y domingo, los días que nos dijeron. Estamos todos tranquilos, los jugadores se dedican sólo a jugar. Tenemos un grupo bárbaro, es un plantel positivo y estamos tranquilos. Sólo pensamos en el partido del domingo que puede ser definitivo, así que pensamos en eso”, añadió.

Para cerrar, pensando en el cruce con Deportes Iquique, Almirón señaló que “estamos tranquilos todos, hay mucha tranquilidad, que tenemos que definir nosotros y lo hemos hecho en la cancha. Esperamos hacer un buen partido el domingo porque es un partido duro, es una final. Estamos todos pensando en eso”.