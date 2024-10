Explotó contra la U y Huachipato. Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, arremetió con todo este martes por la denuncia en contra de su club por posible desacato.

Recordemos que el ‘Cacique’ arriesga perder los tres puntos correspondientes a la victoria contra los acereros, si se demuestra que su entrenador Jorge Almirón, castigado esa jornada, dio indicaciones a través de un intercomunicador a la banca.

Al respecto, Mosa remarcó tajante que “creo que esta triquiñuela, estas leguleyadas, no le hacen bien al fútbol, manchan el fútbol”, acotando que “no le hace bien al fútbol y tampoco a la Universidad de Chile. Porque no sé si sus jugadores están muy contentos con la denuncia de la dirigencia”.

“Ellos le faltan el respeto al maravilloso campeonato que han hecho (sus jugadores). Porque ellos han hecho un excelente campeonato, igual que nosotros, entonces empañarlo con esta leguleyada, con esta maniobra… Habla muy mal, muy mal, de una institución grande, y de los dirigentes que tienen”, agregó.

La máxima autoridad de los ‘albos’ también repasó al quipo de Talcahuano. “Para qué hablar de Huachipato que se presta para este tipo de cochinadas. No se me ocurriría tener una cámara fija contra la visita, vamos a estudiar acciones legales contra Huachipato, cruzaron una línea”.

“Sabemos que Huachipato son especialistas en armar enrededos, pero no pensé que llegarían a una cosa tan baja. Habla mal de la U, de Huachipato, de sus dirigentes”, profundizó.

El posible vínculo de la U con Huachipato: “Dos más dos con cuatro, aquí y en la quebrada del ají”

Aníbal Mosa, que no quiso dar mayores detalles de la defensa ‘alba’ en el tribunal “porque estamos en una investigación”, además recordó el probable vínculo dirigencial de ambos elencos, que ha sido rumor en medios de prensa en más de una ocasión.

“Dos más dos son cuatro, aquí y en la quebrada del ají. Que cada uno saque sus propias conclusiones”, afirmó.

Al ser consultado por el mismo tema y si se llegaba a comprobar un nexo de las dos instituciones, Mosa hizo hincapié en que “ahí habría que expulsar a alguien de ellos”.

“El Consejo de Presidentes, el señor Milad y compañía, deberían tener que hacerlo. Que transparenten quienes son los dueños de la U, así como nosotros hacemos una memoria cada año. Deberían pedirles eso. Se lo han pedido antes, pero nadie es capaz de transparentar… pero bueno, todos han dicho de la supuesta trenza que tienen estos equipos”.

Finalmente, Mosa cuestionó que “cuando voy a un tribunal y se me está juzgando por un partido con Huachipato, y tengo dos abogados de la U al lado mío, están utilizando triquiñuelas que no corresponde. No sé por qué denuncian si no jugaron con Colo Colo ese día”.