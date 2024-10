El experimentado mediocampista Arturo Vidal compartió en redes este domingo su primera experiencia votando en Chile, en las Elecciones Regionales y Municipales, ejerciendo su deber cívico en la comuna de San Joaquín.

Mediante un live en su cuenta de Instagram, el bicampeón de América con La Roja registró cada paso del proceso que finalizó con su sufragio en el Colegio INFOCAP.

En el video se ve al ‘King’ llegando en vehículo hasta el local de votación. Luego, al crack de Colo Colo se le ve conversando con los vocales de mesa y entrando a la caseta para marcar sus preferencias.

A la hora de depositar sus votos en las respectivas urnas, el ex Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona e Inter de Milán se acordó de la lucha por el título del Campeonato Nacional 2024 y lanzó una broma, en su estilo.

“Primero el blanco, y después el azul, segundo como siempre“, indicó Vidal en pleno troleó a Universidad de Chile.

Tras cartón, el volante de 37 años aprovechó de sacarse fotografías con las personas presentes en el lugar, incluso con personal militar y Carabineros.

A la hora de cerrar su live, el ‘23’ del ‘Cacique’ señaló sobre su primera vez votando en el país que “igual había hartos nombres, me dejaron loco, me acordaba de algunos no más, los demás son todos nuevos. Ojalá que los que la gente elija sean los mejores para ayudar a todos. Cumplimos por primera vez, ahora tenemos voz y voto. Adelante no más Chile”.