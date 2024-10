JF Seguridad acusa a Santiago Wanderers de no cumplir con pagos mínimos que generaron la suspensión del partido contra Universidad de Concepción. A pesar de reconocer la deuda, la empresa afirma que no han recibido el pago comprometido. Club intentó negociar, pero empresa exigió el pago completo. Ambas partes discrepan sobre la situación, con la empresa afirmando que el club mostró pagos no reflejados en sus cuentas. El Servicio Nacional del Consumidor investiga y Rodrigo Feldstedt renunció como Gerente General del equipo.

Este martes, la empresa JF Seguridad acusó que aún no han recibido los pagos mínimos que el Club Santiago Wanderers se comprometió a pagar, parte de una deuda que la misma institución reconoció que tiene y que terminó generando la suspensión de su partido ante Universidad de Concepción en el Campeonato de Ascenso.

A su vez, la compañía respondió ante las acusaciones que realizó el club, que si bien reconoció la existencia de una deuda con la empresa de seguridad, recordó también la existencia de un compromiso de pago desde el miércoles de la semana pasada.

Sin embargo, según la institución, ese compromiso no fue respetado, y que el recinto había sido tomado por personal de la empresa.

El club intentó hacer todas las gestiones, comprometiendo el pago de gran parte de lo adeudado para el primer día hábil bancario, pero la empresa no accedió y realizaron este paro, exigiendo el pago en su cuenta y que si no lo hacían, no iban a prestar el servicio.

Además, la institución confirmó que tomará acciones legales en contra de la empresa.

Antes esta situación, la empresa de seguridad entregó su versión de los hechos, descartando una paralización, y que siempre estuvieron en disposición de llegar a un acuerdo. Sin embargo, la seguridad privada llegó a las 7:30 de la mañana al recinto, y estuvieron expuestos por más de cuatro horas para llegar a un acuerdo, que finalmente no resultó.

Jessica Frez, representante de la Empresa JF Seguridad, señaló que los antecedentes están en materia de investigación.

“Uno es penal, en relación a un pago que se le hizo, supuestamente, al delegado presidencial y se le mostró como se le había hecho un pago. Ese pago aún no figura en nuestras cuentas bancarias“, aseguró.

“Quisimos ser un poco más transparentes y fuimos con nuestros ejecutivos bancarios y ellos nos dicen que aún no se refleja el pago. De ser así, si se reflejase el pago el día de mañana o no sé cuando, es el uno por ciento de lo que nos deben. El pago no está en ninguna parte de la cuenta“, complementó.

Bajo el contexto de la suspensión del partido, Erick Orellana, Director Regional Subrogante del Servicio Nacional del Consumidor, declaró que citaron a declarar a representantes del Club Deportivo Santiago Wanderers.

Cabe señalar que producto de esta situación, el equipo de Valparaíso confirmó que Rodrigo Feldstedt dejó su puesto como Gerente General.