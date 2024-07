El exfutbolista chileno José Luis Villanueva desató polémica al defender a Enzo Fernández tras sus cánticos xenófobos y racistas contra Francia en la Copa América 2024, argumentando que solo era folklore del fútbol. Ante las críticas en redes sociales, Villanueva se pronunció en su cuenta de Twitter, rechazando ser tildado de racista y criticando a quienes lo acusaban, acusando a la sociedad chilena de ser sensible y cobarde. Además, instó a sentirse orgulloso de ser latinoamericano y no europeo, señalando a estos últimos como los verdaderos racistas por su historia colonial en África.

Este jueves, en redes sociales despertó polémica la opinión de José Luis Villanueva, exfutbolista chileno que salió en defensa de Enzo Fernández ante los cuestionamientos contra el argentino, quien profirió el polémico cántico “escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero son todos de Angola” en los festejos del decimosexto título de la ‘Albiceleste’ en la Copa América 2024.

En ella, los jugadores se burlan de los orígenes africanos de muchos de los futbolistas franceses, con el delantero Kylian Mbappé a la cabeza, al que también llamaron “puto” (palabra despectiva para “homosexual”).

En este contexto y en su espacio como comentarista en Radio Pauta, el otrora jugador de la UC dijo: “¿Cómo va a ser racismo eso? Es sólo una canción, y además es cierto”.

Pese a recibir la negativa en su comentario por parte de sus compañeros, el exseleccionado de La Roja mantuvo su posición y consideró que lo dicho por Fernández es “folklore del fútbol”, dado que “la gente está cantando cosas”.

Tras la repercusión generada en redes sociales por su posición, fue el propio José Luis Villanueva quien se desahogó en su cuenta de X.

“Tengo hijos con 2 nacionalidades y por ningún motivo nos sentimos discriminados por nacer en otro país y tener el pasaporte. Yo, como LATINO, he compartido con otras razas, etnias, religiones y culturas que han formado el hombre que soy y del que me siento orgulloso”, partió diciendo.

“En el fútbol he tenido compañeros y amigos de raza oriental, negra, hispana, blanca, árabe, judía y estoy seguro que ninguno hablaría nada malo mío“, sostuvo Villanueva, que se lanzó contra las acusaciones hacia su persona.

que wn mas imbecil pic.twitter.com/glPp3FpAy3 — harold (@yungpotok) July 18, 2024

José Luis Villanueva: “Chile de hoy, víctima de una masa de sensibles y cobardes”

“El Chile de hoy, víctima de una masa de SENSIBLES con mucho tiempo y de COBARDES que no se atreven a alzar la voz ante los gritos de los primeros, sataniza a cualquier opinión que no sea pro agenda. Nadie para analizar si la polémica del día tiene o no tiene validez”, señaló.

“Necesitan hacer correr la agenda a cómo de lugar, sin siquiera escuchar las cosas. Dividir y ver sangre”, apuntó el ex Racing contra sus detractores, a quienes cuestionó por tildar de “racista a una selección por una canción de cancha, ¡de cancha!”

En su extensa publicación, además, dejó ver su incredulidad ante quienes lo llaman a él racista “por decir que esa canción DE CANCHA, no me parece ofensiva“.

“(El cántico) Habla de que los jugadores de ascendencia africana de Francia, son de ascendencia africana. Pero que les está pasando? Acaso no piensan?”, cuestionó el otrora delantero de Racing Club de Avellaneda.

Por último y tras las reacciones antes mencionadas, José Luis Villanueva sentenció: “Quiéranse más y siéntanse orgullosos de ser latinoamericanos y no europeos, los verdaderos racistas, que hasta ahora esclavizan a sus colonias en África, llevándose la mitad de la plata que generan mientras los matan de hambre. Yo voy a seguir ayudando a todo el que necesite, con todo el corazón”