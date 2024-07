Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

ANFA molesto con Huachipato por avanzar en Copa Chile sin jugar un solo minuto. El equipo debía enfrentar a Presidente Ibáñez, pero el partido fue suspendido por nevazón. ANFA decide que Huachipato avance a cuartos, donde Imperial Unido se baja por exceso de partidos. Ahora Huachipato jugará contra Puerto Montt. Justo Álvarez, de ANFA, critica a Huachipato, acusándolos de no querer jugar y ofreciendo entregar la copa si no pueden ir a Puerto Montt. Álvarez revela que Huachipato no llegó a Santiago ni a Punta Arenas para jugar.