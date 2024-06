El nuevo entrenador de Rangers, Emiliano Astorga, ha tomado una postura firme frente a los constantes problemas de disciplina que han afectado al equipo de Talca en su búsqueda por ascender de la \\'B\\' a la Primera División. Astorga, quien reemplazó a Juan José Luvera, se refirió públicamente a las recientes indisciplinas, como el caso del lateral Kevin Egaña, advirtiendo que la disciplina es primordial para formar parte del equipo y que no tolerará actitudes que afecten su trabajo. El técnico argentino dejó en claro que cualquier jugador que no esté comprometido con el club y con las normas establecidas será apartado del equipo, reafirmando su compromiso por pelear cosas importantes con un grupo comprometido y disciplinado.

El nuevo DT de Rangers, Emiliano Astorga, ha golpeado la mesa en el cuadro de Talca, luego de los repetidos episodios de indisciplina que han predominado en el elenco nacional que disputa el ascenso desde la ‘B’ a la Primera División.

Uno de los últimos casos que ha presentado el plantel ‘piducano’ fue protagonizado por Kevin Egaña, lateral izquierdo de Rangers, quien habría cometido un acto de indisciplina bajo el mano del ex DT, Juan José Luvera.

En declaraciones en conferencia de prensa tras el duelo ante Ñublense por Copa Chile, Emiliano Astorga abordó estos problemas y fue contundente en su respuesta que sonó más a una advertencia para sus dirigidos.

Con relación a esto, el ex DT de Cobreloa sentenció que “tendrá que entender que para jugar tiene que estar bien y ahí se incluye la disciplina. Si no me hace caso, tendrá que tomar otro camino”.

“Yo vengo a jugar mi opción como cuerpo técnico también y para eso todos debemos estar bien”, indicó.

“Si hay jugadores que se van por otro camino, tendrán que salir. Nosotros estamos comprometidos con el club para pelear cosas importante”, añadió.

Por último, aseguró que “si sé que hay algo malo, voy a reaccionar. Yo no soy así, pero esas cosas no las voy a permitir porque estarán impidiéndome trabajar bien. El que no está comprometido va a quedar a un lado. No permitiré indisciplinas”.