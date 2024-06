Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La continuidad de la Copa Chile en la región del Bío Bío está en duda debido a que los encuentros entre Concepción-Linares y Quillón-Colo Colo podrían ser suspendidos nuevamente, esta vez por el mal estado del estadio Ester Roa Rebolledo, donde se disputarían dichos partidos. El Municipio de Concepción decidió declarar el recinto no disponible debido al pésimo estado de la cancha tras el reciente sistema frontal. A pesar de la situación, los partidos no han sido suspendidos aún, y se espera una pronta resolución, especialmente para el Club Deportes Quillón, que ya había vendido 16 mil entradas. El Cacique confirmó que el estadio principal penquista no es una opción y aguarda por una solución, mientras que el \'Conce\' estaría buscando el estadio El Morro de Talcahuano como alternativa.