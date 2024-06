En un día más que lluvioso en Concepción, Carlos Caszely se refugia del temporal en el café Gioco de calle O’Higgins y conversar, a corazón abierto, de su homenaje a su esposa María de los Ángeles Guerra, fallecida en 2022, en el libro ‘Rayito en mi corazón’.

“Es un contexto muy especial. Es primera vez que por acá cae tanta agua y lamentablemente, deben haber muchos damnificados. Por otro lado venir a presentar mi libro, que son poemas de amor para mi señora, que ya no está con nosotros, ha tenido una recepción increíble“, partió diciendo el emocionado exgoleador.

“Todos me decían que Concepción no es una ciudad lectora, pero uno se da cuenta que cuando un libro está escrito con el corazón, la gente lo aprecia“, destacó el ídolo del fútbol nacional.

En su experiencia fuera de la cancha, por supuesto, su magia sigue presente en la literatura. Con libros como ‘Calle larga con final de pasto’ y ‘Caszely, el rey más allá del metro cuadrado, el ‘Rayito en mi corazón’ llega como una vivencia tangible desde su sentimiento.

“Es más de un ser humano de un corazón negro, que sufre y es para mucha gente que ha pasado (o va a pasar) por lo mismo“, señaló.

En esa línea, Caszely contó: “Mi arraigo con la poesía viene desde el corazón, de este corazón negro. Me puse a escribir, tratando de sacar por intermedio de las venas torrentosas, con sangre negra, para tratar de plasmarlo en un libro que hasta el momento, a la gente que lo ha leído, le ha encantado”.

Y es que para el referente de La Roja y Colo Colo, su obra “ha tenido mucha repercusión, porque la gente se da cuenta cuando uno lo escribe de verdad”

“En Chile es muy difícil escribir, hay muy poca gente que escribe y a la gente le gusta leer -a algunos-, pero por lo menos les gusta”, aseguró el sexto goleador histórico de la Selección Chilena.

“El libro es para que la gente entienda el dolor de un ser humano que amó, amá y amará”

Respecto a su actualidad, el fútbol sigue siendo su terapia.

“No solamente voy a los entrenamientos de Colo Colo, sino mas bien, a las inferiores, me gusta. Voy a ver a diferentes equipos, donde me inviten voy a dar diferentes charlas y eso me motiva para seguir viviendo con un poquito de dolor menos“, dijo.

Ver a su nieto Franco de 15 años, lo motiva y saca su vínculo a flote.

“Le ha ido muy bien. Le ha costado más que el resto, porque hay mucha envidia. Todos dicen que juega por el abuelo, pero si no hiciera goles no jugaría, pero me involucro”, detalló.

“Me gusta ir a los colegios a dar charlas, a contar charlas vivenciales para que los niños entiendan que uno, que es de población, puede salir adelante, pero hay que sacrificarse, esforzarse y tener constancia”, prosiguió.

Por último, confirmó que ‘Rayito de mi corazón’ “va a salir a diez mil pesos, es como tomarse un café y unas lunitas en cualquier parte”.

Más allá del valor monetario, la poesía para Carlos Caszely es una forma “para que la gente entienda el dolor de un ser humano que amó, amá y amará siempre a una mujer“.