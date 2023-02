Un hecho que marcó la vida personal de Carlos Caszely ocurrió el pasado 23 de febrero de 2022, con el fallecimiento de su esposa María de Los Ángeles Guerra.

En la víspera del primer aniversario de su sensible deceso, el ‘Chino’ contó e hizo duras revelaciones acerca de como sobrelleva el duelo tras vivir la pérdida del amor de su vida.

Al respecto, el ‘Rey del Metro Cuadrado’ comentó a Revista Sábado que se encuentra en tratamiento con un psiquiatra, pero que, aún así, no logra llenar el vacío que le dejó la partida de su amada María Ángeles, quien dejó este mundo producto de una larga lucha contra el cáncer.

“El siquiatra me dijo que no necesito pastillas porque no estoy deprimido. Mejor, porque quiero vivir mi duelo así: que me duela, me pegue, me haga llorar”, confesó Caszely.

A su vez, el otrora goleador de Colo Colo y la selección chilena aseguró: “El fútbol no me provoca alegría, pero me desenreda lo que tengo en la cabeza”.

Entre otros aspectos, Carlos Caszely profundizó en su situación personal y dijo que, para aminorar el dolor, sale a caminar y da vueltas hasta que se calma. También, en el recuerdo latente, señaló que mira las fotos de su esposa, presentes en la entrada de su casa.

Sobre rehacer su vida tras un suceso tan triste, el exjugador del Espanyol de Barcelona fue tajante. “Para mí, por el momento, es imposible. Ella me llenó la vida (…), entré a un túnel negro y todavía no veo el final”, cerró.