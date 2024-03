En la previa de la oficialización de la primera nómina de la Selección Chilena al mando de Ricardo Gareca, el exguardameta nacional Nicolás Peric no ocultó su molestia con Claudio Bravo luego de sus últimas declaraciones, donde señaló: “Si jugáramos una final, ¿por quién apostarías, viendo mi desempeño por muchos años y los resultados que hemos obtenido?”.

A través del canal del que hoy es comentarista, ESPN, el ‘Loco’ arremetió contra el portero del Real Betis por sus dardos indirectos hacia el golero de Colo Colo, Brayan Cortés, quien se ha consolidado en el arco de ‘La Roja’.

“No me gustaría ser su compañero… Cuando estuve en la selección, nunca me gustó que los que no estaban hablaran. Sentía que le restaban importancia a lo que yo hacía para poder estar”, puntualizó el excolega del ‘Capitán’.

En la misma línea y luego de recordar sus méritos para estar, en aquel entonces, en el ‘Equipo de Todos’, Peric reveló su experiencia en el combinado nacional y le dio un consejo a Bravo.

“En un par de oportunidades, hubo arqueros que criticaban, no directamente a mí, o que hacían ver que ellos deberían ser parte. Pero yo creía tener méritos, que lo había hecho bien para estar ahí. Y si él no estaba, quizás estaba la próxima vez y yo cerraba la boca, porque respeto su trabajo”, manifestó.

Respecto del nivel de Cortés y su titularidad en la Selección Chilena, el ídolo de Rangers de Talca defendió al guardameta del ‘Cacique’, asegurando que el ‘Indio’ pasa por su mejor momento.

“Que Claudio diga eso no me gusta. No me cierra, porque lo de Cortés está rayando la perfección. Está en el mejor momento de su carrera y podría estar en Vélez o Estudiantes, y seguramente a final de año se va a ir. Entonces, dudo que en nuestra selección el problema sea el arco. Si está Bravo, Cortés o Arias, estará bien cubierto“, finalizó.