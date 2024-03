El portero del Real Betis e histórico de La Roja, Claudio Bravo, respondió en las últimas horas a los rumores que lo sitúan de regreso en el ‘Equipo de Todos’.

El golero, ya recuperado de una lesión, se refirió a la opción de volver en diálogo con el portal Real Betis Week.

El "1" además manifestó que "si existe un interés de saber cuál es tu situación, tu idea, si tienes el orden de querer ayudar, es tan sencillo como decir que sí. Si hubiera un llamado para darme las gracias y no contar conmigo, también es válido".

"No me inquieta el futuro, me preocupo más del día a día, ayudar, desempeñarme como futbolista hasta el último día que me toque estar", cerró.