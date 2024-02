Previo al Preolímpico en el que La Roja sub 23 participó a mediados de enero en Venezuela, el nombre de César Pérez fue objeto de deseo entre los equipos grande del fútbol chileno, a tal punto de que se habló de su posibilidad de recalar en Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica.

Lo concreto es que si bien el volante sonó con fuerza en azules y cruzados, lo concreto es que ninguna oferta llegó a buen puerto y el futbolista, siguió en Unión La Calera. Fueron rumores los que terminaron por desgastar al propio jugador, que se refirió al respecto con sinceras declaraciones a La Estrella de Valparaíso.

“Se hablaron muchas cosas sobre mí que no eran así, como por ejemplo que le había dicho que no a la U o que me iba a Católica. También se dijo que yo quería esperar ofertas después del Preolímpico o quería irme a Europa, eso no es así”, puntualizó.

“Ningún jugador podría decirle que no a clubes como la U y la UC. La verdad es que no me enteré mucho de eso, porque estaba concentrado en el Preolímpico, quería hacer un buen papel para dejar a Chile en los Juegos Olímpicos“, complementó el volante, que lamentó lo sucedido en su situación.

“Al final todo eso se interpuso un poco en el camino, insisto en que se dijeron muchas cosas que no son”, recalcó el joven mediocampista, que hoy sigue en las filas caleranas y aguarda por dar el próximo salto en su carrera.