César Pérez se ha vuelto un jugador muy codiciado tanto en el medio local como en el extranjero, prueba de ello es la cuantiosa oferta que presentó Universidad de Chile por su pase a Unión La Calera, oferta que no convenció a los ‘Cementeros’, quienes rechazaron casi un millón de dólares por el 50% del pase del jugador.

Esto provocó que los azules salieran de la puja por quedarse con el volante que actualmente se encuentra con La Roja Sub-23 pensando en el Preolímpico que se disputará en Venezuela.

Sin embargo, esto no sería problema para el futuro del joven jugador de 21 años, ya que según un medio europeo, César Pérez está en la mira de 3 elencos del Viejo Continente, siendo muy tentador para el jugador verse en la siguiente temporada fuera de Chile.

En el portal All Transfer en su cuenta oficial de X (anterior Twitter), detallan que Friburgo y Stuttgart de Alemania y Caglari de Italia son los equipos que tienen en carpeta el joven volante nacional.

Por un lado, Friburgo se encuentra en la octava posición de la Bundesliga y están instalados en la ronda de playoffs de Europa League, donde disputarán el paso a octavos ante el Lens de Francia.

Por su parte, Stuttgart viene siendo uno de los elencos revelación de la actual temporada en Alemania, obteniendo muy buenos resultados, unos que los dejan en la tercera ubicación de la competición teutona, solo detrás del puntero, Bayer Leverkusen y de su escolta, Bayern Munich.

Por último, Caglari es el cuadro más complicado y el que tiene más urgencia de reforzarse para obtener buenos resultados.

Se ubican actualmente en la décima séptima posición de la Serie A, a solo 1 punto de la zona de descenso en Italia, por lo que la ayuda de César Pérez podría ser un factor importante para el elenco ‘Rossoblu’.

🚨Freiburg are set to join Cagliari —Stuttgart in race to sign talented 21-year-old Chile — La Calera midfielder Cesar Perez. #Transfers #SCF #VFS #cagliari

Understand, Perez wants European football and ready to leave Chile 🇨🇱

All interest are concrete. pic.twitter.com/cWQuIPRnCV

— All Transfer (@Allfcbtransfer) January 11, 2024