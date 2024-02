En 2022, Damián Muñoz inscribió su nombre en la historia del fútbol chileno tras firmar la mejor campaña histórica de Curicó Unido y clasificarlos a Copa Libertadores. Un año después, fue cesado de su cargo y a partir de ahí, no ha vuelto a dirigir. Mientras tanto, decidió optar por otra vía: realizar talleres en una municipalidad y aguardar un llamado para volver al fútbol profesional.

Hablar de Damián Muñoz en Curicó Unido es evocar historia, arraigo y compromiso con el club de la ciudad, ese que bien sabe lo que significa para él y su carrera, en la que pasó de ser DT interino reiteradamente, hasta dirigir el equipo principal, firmar la mejor campaña histórica y clasificarlo a Copa Libertadores de manera inédita.

Alejado del balompié criollo tras salir del cuadro ‘tortero’ en mayo de 2023, hoy vive un nuevo presente lleno de otros aprendizajes.

En conversación con BBCL, el estratega nacional abordó su actualidad, en la que luego de meses sin actividad, encontró un nuevo lugar para dirigir: un taller de entrenamientos de fútbol en un proyecto conjunto con la Municipalidad de Vichuquén.

“Es un programa de entrenamiento, para hacer algo distinto en la comunidad y mostrarle a la gente, un grupo de jóvenes y un grupo de adultos, lo que hacíamos en Curicó. También, estoy realizando un diplomado de Gestión Deportiva“, contó. A pesar de ello, el anhelo de volver al fútbol aún sigue.

– Con su currículum a la vista, con la mejor campaña de Curicó Unido en Primera, por ejemplo, ¿por qué cree usted que no se le da la posibilidad en 2024?

– Es complejo saber el motivo, con la experiencia y el currículum de mi corta carrera con un cuerpo técnico con en el que pasamos con varios periodos con distintos planteles, con un equipo que salvamos del descenso y después lo llevamos a Copa Libertadores, jugando contra Cerro Porteño, pero bueno. Ya llegará el momento.

– ¿Hubieron ofertas para volver a dirigir? Su nombre sonó fuerte en Universidad de Concepción…

– “Tuvimos algunas conversaciones con equipos de Primera, pero lamentablemente no fuimos la elección que tomaron los clubes. Entendemos que este tema es así, que están en su justo derecho. Dentro de todo, es importante que nos hayan llamado y que conocieran lo que nosotros habíamos hecho en Curicó”.

De interino a DT titular: Damián Muñoz, entre la Copa Libertadores y un adiós

En 2021, Damián Muñoz asumió en el equipo del Maule tras la salida de Martín Palermo de la banca y tras 21 partidos, salvó al club del descenso. Su 2022 fue especial: logró la mejor campaña del club en Primera División y lo clasificó a la Copa Libertadores de 2023, año en el que tras debutar y caer en primera fase del torneo continental, una mala primera rueda en el plano local le costó el puesto.

– Antes de sus periodos principales en Curicó, siempre estuvo como DT desde el interinato y siempre estuvo a disposición, ¿Qué sacrificios hubo detrás?

– Más allá que un sacrificio, es comprometerse a estar ahí siempre. Nosotros como familia tenemos una historia importante con el club y hubo cosas que por ahí resigné. Tuve la posibilidad de irme a otro equipo en 2022 pero opté por seguir caminando juntos, pero lamentablemente duró una mitad de año. Eso es lo que queda, que uno se jugó todo por el club y en el primer momento en el que tuvimos un rendimiento lejos de lo esperado, se cortó el proceso.

– En 2022, su equipo finalizó impensadamente tercero y clasificó a Copa Libertadores. ¿Sintió presión al ser calificado, en su momento, como un DT sensación en el fútbol chileno?

– Todas las cosas siempre me las tomé con calma, con tranquilidad y lo mismo con mi cuerpo técnico. Nos llegaron muchas cosas de golpe, en un momento (como interino) fui tercer, segundo entrenador y quizás no se preocupan mucho de eso, siempre se mira a lo principal y está toda la tensión puesta en ti. Me fui preparando siempre y aprendí de los otros entrenadores que estaban.

– ¿Cuál fue la clave para lograr la histórica gesta?

– A mi parecer, fue el grupo humano que formamos, la cohesión y los buenos jugadores que teníamos.

#EstamosAhí Conferencia de prensa del técnico de Curicó Unido, Damián Muñoz, y el capitán del equipo, Franco Bechtholdt, tras derrota por 1-0 frente a Cerro Porteño En vivo por Deportes https://t.co/X9M4Td1h1C pic.twitter.com/eISqs3buPf — Mediabanco (@mediabanco) February 22, 2023

– ¿Y qué pasó en 2023? Los resultados ya no daban…

– Cuando las cosas andan bien es por temas en conjunto y cuando no, lo mismo. A lo mejor la toma de decisiones, el armado del plantel… son situaciones del día a día también, un montón de factores. Dentro de todo, a veces es natural que un proceso baje. Dentro de todo, nosotros nunca estuvimos en zona de descenso directo y es más, cuando nos fuimos estábamos en peligro pero también, con chance de Sudamericana.

Su presente, la valoración al DT chileno y un nuevo rumbo

– En la actualidad, no pudo dirigir en la temporada 2024 al quedar sin club. ¿Cómo lo aborda?

Pensábamos (con el cuerpo técnico) que íbamos a tener una posibilidad mayor de tener a algún club a principios de la temporada. No fue así, pero ahora estoy aprovechando de ampliar mis conocimientos. Cuando estás trabajando no dan los tiempos y creo que este es el momento para seguir creciendo.

– ¿Siente que se mira en menos al técnico nacional en el fútbol chileno?

– Bueno, es algo que viene desde hace bastante tiempo. Yo creo que quizás se da por que hay casos como el mío o de otros técnicos que hacen cosas muy positivas y de repente, al primer momento que no se dan las cosas, se toman decisiones demasiado apresuradas. Hay que cuidar al entrenador nacional. Así como existe el sindicato de jugadores (Sifup), falta una entidad más potente que cuide al entrenador nacional.

– ¿En qué aspectos?

– En los requisitos, por ejemplo. Cuando quieres llegar a otro país tienes que cumplir ciertos requisitos. Lo mismo cuando viene gente de afuera. El problema no es que vengan, sino, que vengan como corresponde.

– ¿Cree usted que la injerencia de representantes influye en ese sentido?

– Hoy en día los clubes tienen dueños y ellos deciden lo que es más conveniente. No creo que pasa solo por los representantes, sino, por lo que quieran los dueños.

– Por otra parte, ¿piensa que el ojo mediático influye a la hora de posicionar a un entrenador por sobre otro?

– A nivel de prensa, puede ser. A nivel de manejo de grupo, de día a día, creo que al jugador lo que más le sienta cómodo es tener a una persona que esté a la par con ellos, que le importe hacer su trabajo más que figurar con la prensa o figurar en otro lado“.