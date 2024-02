En medio de la catástrofe que sacude a nuestro país con los megaincendios en la Región de Valparaíso, el jugador de Ñublense, Pedro Sánchez, preocupó al fútbol chileno tras sufrir un accidente mientras intentaba rescatar a su familia y a animales abandonados en Viña del Mar.

Tras revelar que fue mordido por un perro, motivo que le causó una herida y posterior intervención médica en su pómulo, el futbolista detalló los momentos que vivió en medio del caos que se produjo en el sector viñamarino de Miraflores.

“Yo estaba en Santiago de pretemporada con Ñublense y cuando empezó todo sólo veía en la televisión que Miraflores se estaba quemando. Nadie de mi familia me respondía mensajes, no tenían señal. Tenía una angustia muy grande”, reveló el delantero a AS Chile.

A su vez, el atacante confesó que al llegar al lugar, fue testigo de “cómo se quemaba todo junto a mis padrinos, primos y amigos de toda la vida tanto en Las Pataguas, La Loma y en el Cerro Monte Sinaí”.

Revelando que su viaje era con el fin de ayudar a su amigo Benjamín Rivera (Concon National) en Villa Independencia, el formado en Everton agradeció la preocupación de su club formador, de Ñublense e hizo un llamado para ayudar a las y los damnificados.

“Hago un llamado a que la gente se ponga la mano en el corazón. El día de hoy, por lo que me han comentado, se ha recibido poca ayuda por parte de la Municipalidad. Sé que la gente de Miraflores se pondrá de pie y estaré ayudando en lo que pueda. Saldrán adelante, porque es gente de mucho esfuerzo. Sólo necesitan un poco de ayuda”, sentenció.