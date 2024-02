El debate por el aumento de los cupos de extranjeros en el fútbol chileno sigue sin zanjarse y, este jueves, el mandamás de Universidad Católica y miembro del Consejo de Presidentes de la ANFP, Juan Tagle, confirmó negociaciones con el Sifup y detalló la propuesta del directorio para llegar a un consenso.

Y es que, desde el primer minuto, la medida de aumentar a seis los extranjeros en el Campeonato Nacional fue rechazada por el Sindicato de Futbolistas Profesional (Sifup), por lo que se buscó un acuerdo en Quilín durante esta jornada.

“Hemos apoyado al directorio para la búsqueda de un consenso en esta materia y me tocó estar en un grupo de conversación con el Sifup. Obviamente, las reglas de los campeonatos debe ser apoyada por el Consejo de Presidentes y no por el Sifup, pero me parece válido tener su opinión”, comenzó explicando Tagle en conferencia de prensa, en plena presentación del argentino Lucas Menossi.

En la misma línea, confirmó la fórmula que la ANFP le propuso al ente presidido por Gamadiel García: “Se planteó la posibilidad de esta solución híbrida que es la de seis extranjeros con sólo cinco en cancha… Entiendo que hay un apoyo bastante generalizado, así que esperamos que se apruebe”

Antes de ponerle punto final al tema en la rueda de prensa, el mandamás de la ‘UC’ aclaró que la contrapropuesta del Consejo de Presidentes no satisface sus expectativas, pero que contará con todo su apoyo.

“No es algo que a mí me guste mucho porque se generan riesgos de errores y uno de los temas a conversar es cómo establecer algunos procedimientos para que no se produzcan esos errores. Uno no quiere que los torneos se ganen con ese tipo de discusiones”, enfatizó.