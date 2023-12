Una dura sanción remece al fútbol chileno en las últimas horas. Santiago City, de la Tercera División, fue castigado por la ANFA.

La entidad que dirige el balompié amateur de nuestro país decidió castigar por tres años al elenco de la capital chileno.

¿El motivo? Los incidentes registrados el pasado 28 de octubre, cuando el cuadro metropolitano recibió a Deportes Colchagua.

Ese día, medios partidarios al elenco de la Sexta Región denunciaron haber sufrido censura, con cortes de cables incluido, para evitar la transmisión del enfrentamiento.

Junto al equipo de La Tribuna de Colchagua llegamos al estadio de Quinta Normal para transmitir el partido entre Santiago City y Colchagua CD. La gente del City nos acaba de cortar el cable de manera matonesca dejándolo así, impidiendo la transmisión del partido Por favor… pic.twitter.com/vOyYi7wVrp — Rodrigo Duque Oyarce (@rduqueoyarce) October 28, 2023

Por si fuera poco, además del desencuentro con la prensa, el presidente de Santiago City, que poseía inhabilidad vigente para estar en el estadio, amenazó al oficial de cumplimiento de ANFA que intentó acabar con la prohibición a los medios.

“Flaco, no compliques las cosas. Si no quiero que entre nadie, no entra nadie. ¿O quieres tener problemas?”, habría dicho el dirigente, según el informe.

Por todo lo anterior, el documento de la Comisión de ANFA detalla que “se ha resuelto sancionar con tres años de suspensión al Club Santiago City, proceder a notificar al club”.

El institución deportiva, ahora, tiene 5 días para presentar su apelación.

Por otro lado, Provincial Ranco fue castigado con un año y seis meses por los desórdenes de sus fanáticos, precisamente en su cotejo contra los santiaguinos.

ANFA y Oficio a Santiago City by BioBioChile on Scribd