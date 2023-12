Durante la presente jornada, salió a la luz un polémico registro donde se ve que Hernán Caputto discute con un hincha y emite polémicos dichos en contra de Jaime García, acusando al ex director técnico de Ñublense de “indisciplinado” y “que chupaba con los jugadores”.

Trascendidas las horas, el video se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó un tenso ambiente en el fútbol chileno y sobre todo, en los simpatizantes del equipo chillanejo.

Luego de un inicial hermetismo, Hernán Caputto se refirió al tema a través de los canales oficiales del club y salió a pedir perdón por encendidas afirmaciones sobre Jaime García.

“El motivo de este video es netamente para pedirle disculpas a Jaime García por las palabras muy mal utilizadas ayer, en un video que grabaron de muy mala manera algunos hinchas“, comenzó diciendo el estratega en una publicación en las historias de Instagram de Ñublense.

“Digo esto porque no es todos, la verdad es que hay gente que me trata muy bien, pero la verdad que ayer fue muy duro eso. No es justificativo, por supuesto, pero quiero comentarlo“, afirmó.

Para concluir un escueto vídeo, el otrora entrenador de la U confirmó que “llamé a Jaime y envié un mensaje a su teléfono personal y por ello también, lo hago de esta manera, porque me arrepiento del tema y pido disculpas”.