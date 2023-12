El ambiente en Ñublense no es el mejor a falta de una jornada por finalizar el Campeonato Nacional, todo esto debido a que terminan la temporada sin opción de pelear el título, sin posibilidades de ingresar a competencias internacionales y más cercano al descenso que a la parte alta de la tabla.

De hecho, el pésimo arranque de la campaña catapultó la salida del histórico entrenador de los ‘Diablos Rojos’, Jaime Garcia y derivó en la llegada de Hernán Caputto a la banca de Chillán.

No obstante, poco pudo hacer en la jornada de día domingo para vencer a Huachipato, quienes los visitaron y se fueron con una victoria del Nelson Oyarzún.

Sin embargo, a la salida del recinto del Ñuble, Caputto incendió todo en un registro que se ha vuelto viral en las redes sociales.

En una grabación a ‘escondidas’, un hincha le consulta al exDT de la Sub-17 de La Roja por la propuesta del equipo en la recta final del Campeonato a lo que Caputto responde: “lo único que le valoro es que me lo diga a la cara. Pero no lo comparto para nada. Ustedes estaban acostumbrados a otra cosa, a otro entrenador. A indisciplinas todo el tiempo”.

Posteriormente, el exentrenador de Universidad de Chile sentenció que “el próximo año seguro que no sigo porque la gente no me quiere”.

No obstante, más tarde llegó el momento en donde otra fanática abogó por Jaime Garcia, algo que no le gustó para nada a Caputto, quien directamente respondió: “¿El indisciplinado de García? ¿El que chupaba con los jugadores?”.

Una fuerte acusación que realiza Caputto y que sacó ronchas en los hinchas de Ñublense, quienes a pesar de que Garcia tuvo un pésimo arranque de temporada, aún extrañan al carismático estratega que los devolvió a Primera División.

BioBioChile intentó comunicarse con la dirigencia de Ñublense y con el propio Jaime García, pero hasta el cierre de la presente nota, no hubo respuestas.

Revisa el registro que se ha vuelto viral en redes sociales sobre la fuerte acusación de Hernán Caputto contra Jaime Garcia